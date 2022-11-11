艾巴尼斯：如欲修補關係 中國需先取消貿易制裁

艾巴尼斯於周五早上出發準備參加一系列重要的峰會，他可能在隨後幾日會與習近平會面。 據《澳大利亞人報》報道，艾巴尼斯表示澳洲希望改善與中國最大貿易夥伴的關係。





艾巴尼斯說：「 我希望在與中國的關係中，看到我們可以合作的地方，但我們當然會在必需的地方保持我們澳洲的價值觀。」





「 能夠對話總是好的。」





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但他表示，中國需要做出讓步，首先要取消對紅酒和肉類等澳洲產品的約200 億元有針對性的經濟制裁。





他告訴澳洲廣播公司電台：「 措施不符合澳洲的利益，亦不符合中國的利益。」





「這是一種適得其反的措施。因為澳洲賣給中國的產品，在我看來是世界上質量最好的產品，而使兩國關係真正變回正常化是符合常理的。」





他表示，澳洲將繼續捍衛人權和國家價值觀，「這應該得到尊重，就像我們應該與其他國際夥伴進行公開和建設性的對話一樣。」





在艾巴尼斯發表上述言論之前，中國對澳洲的言辭有所緩和，北京最權威的喉舌之一在最近幾天宣佈，北京已準備好修復與坎培拉破裂的關係。





《中國日報》周四的一篇社論稱：「中國重視與澳洲的關係，視澳洲為重要的對話合作夥伴。」





艾巴尼斯將出席在金邊舉行的東亞峰會，然後飛往峇厘島參加G20領導人峰會，然後再飛往曼谷參加APEC會談。





艾巴尼斯表示，俄羅斯在烏克蘭的戰爭，及其對全球經濟的破壞性影響將是會談討論的一個關鍵話題。





他說：「國際社會應繼續支持國際法治，並應繼續呼籲要普京讓步。」





「如果俄羅斯退出，那麼我們不僅會看到全球經濟的改善，而且重要的是，普京應該清楚，這也對俄羅斯經濟造成了相當大的損害。」







