【Aldi新突破】Aldi在墨爾本推自助結賬

Aldi超市的自助結賬試行成功，將在墨爾本分店正式推出。





Aldi去年首次在10家分店試行6到8台的自助結賬系統。





Aldi超市的自助結賬在各州際試運成功後，Aldi超市正在維州各商店推出自助結賬服務。





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墨爾本市中心的一家分店將在本月率先試用這項新功能。





據了解，自助結賬只收卡，不收現金或硬幣。





這家零售巨頭追隨競爭對手Coles和Woolworths的腳步，於去年首次在新州的超市推出自助結賬服務。





當時，Aldi一位發言人表示，Aldi 致力於根據其低成本模式去做商業決策。





發言人指「自助結賬讓顧客購物快捷方便。」，「自助結賬亦提高業務效率，讓員工騰出時間專注於客戶服務、庫存補貨和店內貨品展示。」





「現正在等待試驗結果，自助結賬有推廣到全國的 Aldi 商店。」





外界對有關改變普遍正面，當試驗計劃在5 月底首次宣布時，Aldi澳洲門市運營總監 Robert Eichfeld 表示，初步反饋「非常積極」。





他指「消費者表示他們喜歡這種選擇，並欣賞在只購買幾件商品時，可擁有快速簡便的所帶來的方便。」





「自從自助結賬進入澳洲超市行業以來，我們一直懷著濃厚的興趣，關注自助結賬系統為客戶提供的便利，以及為業務帶來的價值和效率。」





但亦有人在網上對此表達不滿。





有人在網上指，愈多人使用自助結帳服務，就會愈多人失去工作。亦有人在網上指「我寧願人手操作，令人可保住工作，另有人表示除非必要，否則不會使用自助結帳系統。





多間澳媒已就此查問Aldi的回應但未獲回覆。



本年澳洲多間超市亦在店舖運營上作出改變，如澳洲超市巨頭Coles正與無人機送貨服務 Wing 合作試行的速遞計劃，成為澳洲首間進行同類型嘗試的超市。





不過，服務目前只會向首都領地部份鄉郊地區的居民開放。客戶只需通過名為Wing的應用程式訂貨，而付費後、無人機會緩慢向客戶的預設的交付點移動及降落、並將包裹放在地面，實現完全無需接觸的速遞服務。





而另一澳洲超市巨頭 Woolworths 亦準備在雪梨東郊開設第一間免下車（Drive-Thru）專賣店。





在 Woolworths 的計劃中，他們正在尋求將一個舊的 Rose Bay Caltex 加油站改造成一個專門的取貨點，供客戶在該處以 Drive-Thru 形式領取線上的訂單。該項計劃預計將耗資 56 萬。



