顧客對蔬菜生果滿意度調查 呢間超市蟬聯榜首！

格價網站Canstar Blue就四大連鎖超市的蔬果對顧客進行五大方面的 民意調查 ，包括「物超所值」、「產品新鮮度」、「種類多元」、「貨架擺設」和「總體滿意度」。每項最高分是5顆星星。





結果顯示，Aldi所有方面都5星滿分，最受消費者歡迎；IGA排第二，都是4星或5星；其後的Woolworths和Coles則3星至5星不等。





Aldi的蔬果採購主任Jordan Lack表示，該超市97%的蔬果都是本地種植。「消費者對我們蔬果的價格、多元化和新鮮度都很滿意，有賴我們的種植者夥伴今年不辭勞苦，在困難之中仍為顧客帶來最佳產品。」



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Aldi五大方面全部滿分。 Credit: Canstar Blue 受惡劣天氣和洪災影響，加上全國勞動力短缺，過去12個月農業面臨重大挑戰。今年7月，Aldi曾表示，商品價格因為通脹而「無可避免」地攀升。





統計局數據顯示，蔬果是價格上漲最迅猛的商品之一，比去年高7.3%，今年僅前面兩個季度就增長了5.8%。





其他漲價較大的商品還有肉類、海鮮、麵包和穀物，都比去年貴至少6.3%，非酒精飲品更暴漲7.9%。

