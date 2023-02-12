新州議員格林威治致力禁止該州使用 「性傾向矯正治療」

新州獨立議員格林威治 (Alex Greenwich) 表示，他將運用他的影響力，使到「性傾向矯正治療」禁止在新州使用。





澳洲目前已有 3 個司法管轄區禁止這種做法，它們是維州、昆州和澳洲首都領地。這種療法，在新州仍屬合法。





所謂「性傾向矯正治療」是尋求改變一個人的性取向的療法。



新州反對黨工黨領袖柯民思表示，由他領導的政府將致力禁止在新州可繼續使用「性傾向矯正治療」。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 由柯民思率領的新州反對黨承諾，如果他們在贏得 3 月舉行的新州選舉，新政府會禁止這個療法在新州使用。





如果新州選舉中未有一個黨能大多數管治，而需要依賴其他議員幫忙組成少數政府的話，格林威治表示，假使有黨派要求他的支持，他會以此作為磋商的籌碼。





至於新州州長佩洛德則表示，政府將根據個別法案來作考慮。





佩洛德說，大家需要以寬容和尊重的態度對待其他人。關於那些在州議會上提出的法案，政府會一如既往，仔細去研究，並根據它們的利弊來到考慮是否支持。

