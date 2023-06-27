【黃牛黨】Taylor Swift 澳洲演唱會門票被瘋狂炒至近 $3,000

要點： Taylor Swift 澳洲演唱會「特別嘉賓套票」於星期一開始發售。

開售僅數小時後，門票就被放到轉售網站 Viagogo 以接近三千元出售。

新州及維州均有法例禁止門票轉售，以保障消費者。

Taylor Swift 澳洲演唱會於星期一 (6 月 26 日) 開始預售門票。但開售僅數小時後，門票就被放到轉售網站 Viagogo 以接近三千元出售。





Taylor Swift 日前公佈即將進行名為「Eras Tour」的世界巡迴演出，並將在 2024 年 2 月前往雪梨及墨爾本舉行演唱會，普通門票價格為 $79.90 至 $379.90。





而「特別嘉賓套票」(VIP package) 的價格則介乎 $349.90 至 $1,249.90。





普通門票價格將在本周較後期才開始發售，但美國運通 (American Express) 一個預售活動已於星期一早上提早發售「特別嘉賓套票」。



票價瞬間被「炒高」

在預售開始不久後，門票就已經被放到轉售網站 Viagogo 發售。消費者權益倡議組織 CHOICE 表示，有門票價格被「炒高」至高達每張 $2,678。





CHOICE 亦指，在另一轉售平台 The Ticket Merchant，門票被以高達每張 $1,999 出售。





預售在星期一上午 10 時開始，但據報預售網站自上午 9 時 30 分就已開始出現系統故障。至下午時份，雪梨及墨爾本多場演出的預售門票經已售罄。





演唱會將在星期三 (28 日) 再次公開發售。該次由 Frontier 進行的預售，將在 (澳洲東岸時間) 上午 10 時開始發售雪梨場次的門票，並將在正午 12 時發售墨爾本場次的門票。





今次將是 Taylor Swift 自 2018 年巡迴演出後，首次再在澳洲舉行演唱會。



轉售門票是否合法？

新州法例將轉售活動門票牟利列為非法行為。





針對出售「黃牛飛」的法例於 2018 年引入，將以高於原價 10% 的價格轉售活動門票列為非法行為。





在維州，根據 2019 年《大型活動條例》，以高於原本門票面值 10% 的價格轉售或刊登發售任何活動門票，亦被視為非法行為。



Taylor Swift 雪梨演唱會門票被人在 Viagogo 網站以超過 $2,000 轉售。 Source: SBS / Jessica Bahr 根據法例，包括劇場演出、音樂會、藝術展覽、節日活動等文化活動，均可被列為售票活動。





CHOICE 表示，有部份被放在 Viagogo 及 The Ticket Merchant 轉售的演唱會門票，可能已經違反法例。





根據新州公平交易廳 (NSW Office of Fair Trading)，違反門票轉售法例的企業或個人，一經定罪分別最高可被判罰款 22,000 元或 11 萬元。





CHOICE 引述 The Ticket Merchant 就事件的回覆，公司指內部有合規團隊監察其網站，並會移除一些懷疑違反法例的放售廣告。





公司的一名發言人指：「如果有門票是在違反這些法例的情況下售出，顧客將可獲得退款。」





而澳洲競爭及消費者公署 (Australian Competition and Consumer Commission; ACCC) 則建議公眾，透過獲授權的售票機構購買門票。



在 Viagogo 等轉售網站購買門票安全嗎？

Viagogo 過去曾因其運作模式而受到批評。





2019 年，澳洲聯邦法院裁定，Viagogo 因多次誤導顧客， 違反澳洲消費者保護法例 。





2017 年，澳洲競爭及消費者公署亦指控 Viagogo 涉嫌在 2017 年 5 月 1 日至 6 月 26 日期間轉售娛樂活動門票時違反《澳洲消費者保護法》，將其告上聯邦法院。法院其後在 2020 年裁定，公司需要為此而支付 700 萬元罰款。





2018 年 1 月， 有報道指 ，有四份一在該平台轉售的澳洲網球公開賽門票，為無效門票。







