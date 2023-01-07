【世界第一】人工智能律師將率先在美國法庭亮相

下個月，一名機械人律師將在美國法庭出庭，為一名面臨交通指控的客戶人辯護，這將成為世界首創人工智能 (AI) 打官司的案件。
該軟開發商，美國公司 DoNotPay 表示，這個AI 律師是使用機器學習，將文字和語音識別與立法和判例組成的數據匯集配對，然後實時為客戶制定法律意見。
開發商表示，此舉有助打擊企業壟斷、法律過程中的繁文縟節和冗長的行政官僚主義。客戶想提訴訟，「襟個制」，就搞掂。DoNotPay收費是每年向客戶收取 36 美元（約合 52 澳元）的訂閱費。
軟件發展商表示，公司使命是幫助消費者解決停泊車罰單、上訴銀行手續費和起訴搶劫者等問題，藉此創造公平的競爭環境，讓法律信息和自助服務觸手可及。
AI 律師識唔識 Objection!
電視劇經常睇到律師同法官講: 「Objection」，當然真實的法庭也不是這樣，但有學者提出，AI 律師在法庭時的表現和反應，應該如何衡量?
DoNotPay表示，AI 律師出戰的第一單官司，程序不會在法庭上發言，但會在智能手機上運行，並通過聽取法官和檢察官的意見來打官司，通過耳機建議被告如何回應。
墨爾本大學人工智能專家 Karim Seghouane 告訴 SBS 新聞，如果澳洲的司法系統要採用人工智能技術，就應先研究和比較 「人為錯誤」和 「機器錯誤」。
「一開始，機器不會很好……人為錯誤的平均數量總是比機器的平均錯誤小得多」。
「但隨著機器變得更好——就像 Windows，它從 MS DOS、Windows、Windows 1 開始，直到 Windows 10——它變得越來越好」。
自成立以來，DoNotPay 已擴展到涵蓋 100 個法律領域，每天處理約 1,000 個案件。
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