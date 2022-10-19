雪梨市政廳將搖身一變 化身人造沙灘

雪梨藝術節擁有 46 年的歷史，支持不同的獨特聲音和不同的故事。讓來自澳洲和全球的眾多引人注目的藝術家創作出出色的作品。





其中一項觸目的演出的是由澳洲獨家製作的 Sun & Sea，它將市政廳的地面變成一個人造海灘，上演 60 分鐘的沉浸式立陶宛歌劇，該歌劇在 2019 年威尼斯雙年展上贏得了夢寐以求的金獅獎。





這一個人造海灘將由 26 噸沙子組成，並上演由79個人和一隻狗主演的得獎歌劇。





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它將市政廳的地面變成一個人造海灘，上演 60 分鐘的沉浸式立陶宛歌劇，該歌劇在 2019 年威尼斯雙年展上贏得了夢寐以求的金獅獎。





這是迄今為止最大的一次製作——觀眾將被邀請在畫廊層的觀景台上四處走動，觀看 19 名國際表演者、30 名當地合唱團成員和一隻狗參加海灘下午的日常活動——。另外，30 名志願海灘遊客也將置身於現場。





該表演通過日光浴者明顯的冷漠來解決氣候變化的可怕現實。去年，《洛杉磯時報》稱其為「城裡最搶手的表演」。





這一次將是這將是主辦人安塞爾 (Olivia Ansell) 舉辦的第二個藝術節。





安塞爾表示： 1 月 5 日至 29 日的 2023 年節慶具有明顯的國際風味。





安塞爾說，她期待舉辦一個不受大流行限制的節日，並希望會有更多的天氣以舉行各類型的戶外活動。





在 9 月份時，此節目宣布不再接受外國政府或其文化機構的資助後，董事會和管理層都希望舉辦一場沒有爭議的活動。





在2023年舉行的盛大活動將有自 2019 年以來最大的國際藝術家名單。它將有 18 場世界首演和 14 場澳洲獨家演出。54個場館內總共將舉行748 場演出。





除了在熱門的雪梨歌劇院、馬車廠和雪梨劇院公司等常見的地點中會舉行不同的活動外，安塞爾表示，她一直意識到生活開支壓力，會盡可能讓明年的節日活動盡可能可以負擔。





她表示盡可能保持低價格，同時亦有很多免費的戶外活動。



