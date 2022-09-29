【通脹放緩？】燃油附加稅優惠效果初現 蔬果物價升幅翻倍

統計局局長格魯恩（David Gruen）表示，今日的數據讓人提前窺視到下月公佈的9月消費者價格指數（CPI）狀況。「月度CPI數據顯示，8月錄得的年度通脹率為6.8%，而7月為7%......稍微下降主要是因為汽車燃料價格下降。」





在此之前的6月季度，澳洲錄得年度通脹率為6.1%，高於3月季度的5.1%。而9月季度的數據，會在10月26日即聯邦政府發表新的財政預算案之後一日才公佈。



Advertisement

Credit: ABS 格魯恩指，8月過去的12個月，通脹的最大因素為新的住宅建築，達到20.7%，因應當局此前實施的燃油附加稅減半措施，汽車燃料升幅從43.3%大幅下跌至15%，而食品和非酒精飲品升9.3%。





食品之中，蔬菜和生果的物價增幅變化最大，與6月季度相比，從9.1%飆升至8月的18.6%。





經濟學家認為，雖然數據顯示通脹率上月稍有緩和，但不會停止攀升步伐，相信今年第四季度的通脹率將會去到8%。





官息亦預計會繼續上升。央行將在下星期公佈新的利率。

