【通脹放緩？】燃油附加稅優惠效果初現 蔬果物價升幅翻倍

統計局本月開始，由原本每季度更新通脹率改為每月一次，以符合其他國家的統計部門做法，並讓經濟學家能更緊密追蹤社會經濟狀況。其稍後會公佈全面的每月通脹數據，但今日先公佈了7月和8月的部份。
統計局局長格魯恩（David Gruen）表示，今日的數據讓人提前窺視到下月公佈的9月消費者價格指數（CPI）狀況。「月度CPI數據顯示，8月錄得的年度通脹率為6.8%，而7月為7%......稍微下降主要是因為汽車燃料價格下降。」
在此之前的6月季度，澳洲錄得年度通脹率為6.1%，高於3月季度的5.1%。而9月季度的數據，會在10月26日即聯邦政府發表新的財政預算案之後一日才公佈。
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格魯恩指，8月過去的12個月，通脹的最大因素為新的住宅建築，達到20.7%，因應當局此前實施的燃油附加稅減半措施，汽車燃料升幅從43.3%大幅下跌至15%，而食品和非酒精飲品升9.3%。
Credit: ABS
食品之中，蔬菜和生果的物價增幅變化最大，與6月季度相比，從9.1%飆升至8月的18.6%。
經濟學家認為，雖然數據顯示通脹率上月稍有緩和，但不會停止攀升步伐，相信今年第四季度的通脹率將會去到8%。
官息亦預計會繼續上升。央行將在下星期公佈新的利率。
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