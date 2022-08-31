【準媽媽注意】你有預約進行產前護理檢查嗎？

要點 2019年數據顯示，77%澳洲女性在懷孕前14周內進行過產前護理。

沒有在前三個月進行產前護理的女性多數是移民和年輕人。

常規檢查可以發現早期併發症，如高血壓、妊娠糖尿病等。

產前護理旨在保護孕婦及胎兒的健康，預防疾病。





墨爾本女性健康多元文化中心的行政董事默多洛（Adele Murdolo）表示，在懷孕初期做檢查對母嬰都有好處：「一發現懷孕就要早點預約，然後作常規的預約（檢查），因為產前護理有助醫生發現懷孕期間的任何問題跡象。」





澳洲健康及福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）在2019年發表的 數據 顯示，55%婦女在懷孕頭10周進行產前護理。





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默多洛醫生引述上月發佈的最新 數據 指，移民女性參加產前護理的比例特別低。



澳洲政府建議孕婦在前10個星期內進行第一次產前護理。但我們發現，去到20周之後，仍有兩成的移民女性沒有進行產前護理。

她指該數據是全澳洲而言，「當你看看一些社會經濟狀況更差的地區，會發現這比率更低」，甚至有些移民群體完全不會尋求產前護理。



有些移民群體完全不會尋求產前護理。 Source: Getty / Getty Images/Dean Mitchell 默多洛表示，這也導致移民和難民女性有更高的併發症致病率，例如妊娠糖尿病、先兆子癇，甚至較高的死產率。



越早發現這些風險，你可以越早採取預防措施，或者醫生可以為後續懷孕及分娩作出一些好的支持。

新南威爾士大學婦產科副教授兼St George公立醫院、雪梨皇家婦女醫院婦科醫生亨莉（Amanda Henry）表示，首次產前護理最好是向全科醫生（GP）諮詢，理應在懷孕頭10周內，不能超過14周。





她說通常會作的檢查包括：



超聲波

血液和尿液測試

其他測試如宮頸篩查、血壓、心理狀況

當一名女性首次發現自己懷孕，通常會找家庭醫生確認......醫生通常會進行初步評估。

醫生將會就初步檢查的結果和孕婦討論一些基本和針對性的護理措施。



超聲波

以下是通常會進行的超聲波檢查：



8–9周：常規掃描

11–13周：首次季度掃描

18–20周：胎兒形態掃描

醫生可能建議對高危妊娠和/或胎兒的生長和健康情況進行額外的超聲波檢查

常規的超聲波檢查可以及早發現問題。 Source: Getty / Getty Images/Chris Ryan 亨莉教授表示，澳洲的產前護理指南中，唯一建議每位孕婦都要做的超聲波檢查是18至20周的那一項，但很多女性通常也會做另外兩項檢查。





日常掃描可以了解懷孕的過程、胎兒位置是否正確、是否出現異位妊娠等。季度掃描則是針對潛在的染色體問題，初步查看胎兒的身體結構，包括腦部、腎臟和心臟發育等。





形態素描可以檢查胎兒很多具體和不同的方面，包括他們的：



脊椎

頭部和腦部

腹壁

心臟

胃

腎臟和膀胱

手臂和腿腳

胎盤

臍帶

羊水

胎兒大部份的身體結構問題可以在超聲波檢查中發現。 Source: Getty / Getty Images/Karl Tapales 亨莉教授表示，如果胎兒身體結構不尋常，50%至65%的問題會在20周的掃描中發現，再加上其他測試，基本可以百份百確保胎兒健康。





對於孕婦本人，默多洛醫生表示，好的產前護理可以發現和預防併發症，避免出現死產的後果。



一些簡單的事就可以降低死產的概率，媽媽可以做，醫生也可以更早地做。

她說，不講英語的孕婦可以在進行產前護理時要求提供翻譯員。



