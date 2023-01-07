抽水被圍剿: 三百萬人孭學債 艾巴尼斯提學生資助金上調6%

週四 （5/1），總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在推特上發帖： 「從 1 月開始，我們將資援學生款項增加了 6% 以上」。
一句看似簡單的發文猶如「抽火水」，在通脹和學債高企的情況下，激嬲唔少人。帖文都有約1600個like，但不少留言的網民就質疑政府只是做份內事，艾巴尼斯的發帖，卻似是想把調高學生資助歸功於自己，像極了「成功爭取」。更有網民問總理有無影大頭照襯番個帖文。
截至 2023 年 1 月，根據 Austudy數據，學生個人資助最高金額是 $AUD 562.80 元，比之前的金額增加了 $AUD 32.40，慬慬高於 6%。
布里斯班議員 Stephen Bates 批評指，無論誰在政府中，資助每年都會增加。
「這種增長是每年一月發生的年度指數。無論誰在政府中，它都會發生。」
三百萬人孭七百億學債，調高資助只是追通脹
根據澳洲稅務局 (ATO) 的數據，2021-22 年有超過 300 萬人欠下 HECS-HELP 債務，總額超過 $AUD 740 億元。
每年，通脹指數都會應用計算未支付的高等教育受益分攤機制 （HECS）結合HigherEducation Loan Programme （ HELP ）的債務，並根據消費者價格指數 (CPI) 衡量的生活成本變化而調整。隨著生活成本的上升，學生債務的指數化也在上升。
2022 年 6 月，適用於 HECS-HELP 等學習和培訓貸款的指數利率從 2021 年的 0.6% 上升至 3.9%，是 10 年來的最高水平。
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