總理：疫情期間叫臨時簽證者離澳實屬不智

2020 年 4 月，由於外界擔憂在本地的國際學生和其他旅遊簽證持有人並不難獲得政府的支援時，時任總理莫理遜卻表示，澳洲必須先專注於本國的公民。





莫理遜說：『雖然在美好的時候有遊客來澳洲是令人高興的，但在這種時刻，如果你是這個國家的旅客，是時候回家了。』他還表示，這些旅客可以從他們的祖國中獲得支援。





莫理遜當時又表示：『對於那些在澳洲擔任護士或醫生的背囊客，或擁有其他關鍵的技能可以在這場危機中真正幫助我們的背囊包客，他們將會獲得機會。』





Advertisement

『但我們的優先重點是為澳洲人和澳洲居民提供可獲得的經濟上的支持。』





雖然艾巴尼斯沒有直接提到莫理遜，但他表示，這並不是一個很好的舉措，特別是因為澳洲目前正因大流行疫情而面對嚴重技能和工人短缺的情況。





艾巴尼斯昨天（29／8）在堪培拉的全國新聞俱樂部上說：『在大流行疫情期間告訴所有持臨時簽證的人士離開，亦不給予他們任何金錢和其他支援，這可能並非一個最明智的決定，這意味著他們當中有許多人已經離開，並對澳洲產生反感，而這個情緒亦經已蔓延。』





他又表示：『我們有一個全球化的勞動力市場，我們需要提高我們的聲譽。』









『澳洲是一個生活或旅遊的好地方，我們需要時刻牢記這一點，我認為當時發生的一些行為並不明智。』





艾巴尼斯是在回答有關他是否會按商界的要求，將澳洲每年160,000 人的移民名額提高的問題時發表以上評論。





有人猜測，政府可能會利用將於星期四（1／9）及五（2／9）舉行的就業和技能峰會，將移民名額增加至200,000 人。





艾巴尼斯在講話中並沒有承諾任何新的移民數字，但表示問題“不僅僅是數字「」， 而是必須長遠考慮是否只是依靠臨時移民來填補技能短缺的問題。





他說，應該有更多的途徑讓一些像在護理、酒店和工程等重要領域的外國工人獲得永居權。





他說：『我們需要更多途徑（讓移民獲得）永久居留而不僅僅是作臨時工人。』





『我們在有些領域和職業上的技能短缺不只是一年的差距，而是數十年。』





『在我看來，你培訓某人並將他們帶到這裡（工作）數年，然後嘗試尋找其他人做同樣的工作的想法是非常低效率的。』





『給人有一種歸屬感和感到對這國家有份是要好得多。』





但他強調，這必須要先讓澳洲人來填補技能短缺的上取得平衡。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。