【快做更新!】蘋果多款設備發現漏洞 黑客可全面操控

網絡安全評論員普拉格米爾（Lisa Plaggemier） 表示，大家應該盡快採取行動保護自己。





普拉格米爾說：『這個漏洞大家需要認真對待，因為是涉及在你沒有意識到的情況下，讓其他人可以完全控制使用，你亦無需要點擊任何按鈕，對方亦可以入侵你的設備， 所以大家應該盡快更新你設備的軟件，這是非常重要。』





其實蘋果手機是準備在下個月公布其下一個大型軟件iOS 16， 但卻突然在本周三（17／8）公布更新軟件的消息。





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蘋果並沒有說明如何發現或是誰發現這些漏洞， 而只是在其簡短的報告中提及「匿名研究人員」。





需要進行更新的蘋果手機包括iPhone 6s 及更新的機型、所有型號的iPad Pro、iPad Air 2 及更高版本型號、iPad 第 5 代及更新型號、iPad mini 4 及更新版本、第 7 代



iPod touch及使用 MacOS Monterey 的 蘋果（Mac）電腦





同時，在使用 Big Sur 和 Catalina 版本的 MacOS 的蘋果電腦上的 Safari 瀏覽器亦需要更新。





要更新 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的軟件，請進入「設置」（Settings）， 然後點擊「常規」 （General）， 再點擊軟件更新（Software Update），然後點擊「下載並安裝」（Download and install)。





要更新蘋果電腦上的軟件，請前往「系統偏好設置」 (System Preferences)，然後前往「軟件更新」（Software Update）， 再點擊「立即更新」（Update Now）或「立即升級」（Upgrade Now）。





如果在「系統偏好設置」中找不到軟件更新，請嘗試進入 App Store 並點擊「更新」（Updates）標籤。



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