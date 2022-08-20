【快做更新!】蘋果多款設備發現漏洞 黑客可全面操控

蘋果手機公司呼籲擁有 iPhone、iPad及Macbook 的用戶應該盡快安裝該公司最新的升級軟件， 因為他們檢測到在現時的系統中出現一個可以讓黑客完全控制蘋果手機設備的漏洞。黑客亦可以冒充機主及可以利用他們的名義使用手機設備上任何的軟件。

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蘋果手機公司呼籲擁有 iPhone、iPad及Macbook 的用戶應該盡快安裝該公司最新的升級軟件， 因為他們檢測到在現時的系統中出現一個可以讓黑客完全控制蘋果手機設備的漏洞。 Source: AP / Richard Drew

網絡安全評論員普拉格米爾（Lisa Plaggemier） 表示，大家應該盡快採取行動保護自己。

普拉格米爾說：『這個漏洞大家需要認真對待，因為是涉及在你沒有意識到的情況下，讓其他人可以完全控制使用，你亦無需要點擊任何按鈕，對方亦可以入侵你的設備， 所以大家應該盡快更新你設備的軟件，這是非常重要。』

其實蘋果手機是準備在下個月公布其下一個大型軟件iOS 16， 但卻突然在本周三（17／8）公布更新軟件的消息。

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蘋果並沒有說明如何發現或是誰發現這些漏洞， 而只是在其簡短的報告中提及「匿名研究人員」。

需要進行更新的蘋果手機包括iPhone 6s 及更新的機型、所有型號的iPad Pro、iPad Air 2 及更高版本型號、iPad 第 5 代及更新型號、iPad mini 4 及更新版本、第 7 代
iPod touch及使用 MacOS Monterey 的 蘋果（Mac）電腦

同時，在使用 Big Sur 和 Catalina 版本的 MacOS 的蘋果電腦上的 Safari 瀏覽器亦需要更新。

要更新 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的軟件，請進入「設置」（Settings）， 然後點擊「常規」 （General）， 再點擊軟件更新（Software Update），然後點擊「下載並安裝」（Download and install)。

要更新蘋果電腦上的軟件，請前往「系統偏好設置」 (System Preferences)，然後前往「軟件更新」（Software Update）， 再點擊「立即更新」（Update Now）或「立即升級」（Upgrade Now）。

如果在「系統偏好設置」中找不到軟件更新，請嘗試進入 App Store 並點擊「更新」（Updates）標籤。
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Published 20 August 2022 at 11:32am
By Selina Kong
Source: SBS