加沙難民營持續遇襲 布林肯拒勸以色列停火

以色列繼續攻擊加沙地帶，據報加沙城內Jabalia難民營的Al-Fakhoura學校昨日（11月4日）受到攻擊，造成至少15人死亡。





以軍表示，初步調查顯示空襲並非針對學校，但「爆炸可能是瞄準另一目標開火時造成」，又表示「正在檢視」相關情況。





路透社發佈的影片顯示，有男童在廢墟中哭泣，旁邊是同學的遺體。附近一名男居民憤怒地說：「何時開始轟炸避難處已變得平常？這非常不公平。」





聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）證實，該學校是由聯合國開設。「至少一次空襲發生在操場，那裡為流離失所的家庭搭建了帳篷。校內遭到了另一次空襲，婦女們正在（建築內）烤麵包。」



巴方指，Nasser兒童醫院也遭導彈襲擊，造成兩名婦女死亡，多人受傷。而Jabalia作為加沙最大的難民營，過去一星期屢次遭到以軍空襲。





根據巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衛生部門數據，當地已有9488人死於以軍的襲擊。





而在以色列，有示威者昨日在總理納坦雅胡官邸外聚集，表達對當局未能預先阻止哈馬斯突襲的不滿。最新民調顯示，超過四份之三人認為他應該辭職。



以色列有民眾在總理府邸外示威。 Source: Getty / FAIZ ABU RMELEH/Middle East Images/AFP via Getty 與此同時，美國國務卿布林肯正在約旦首都安曼，與沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、埃及和約旦外長，以及巴勒斯坦的代表會面。





阿拉伯國家領袖要求以色列立即停止針對加沙地帶的襲擊，並呼籲布林肯確保實現停火。約旦外長Ayman Safadi說：「我們需要一同努力，制止這瘋狂。」





不過，布林肯表示，雖然各方都同意需要實現和平，目前加沙的狀況不應持續，但美國與盟友的意見存在分歧。





「現時停火只會令哈馬斯有能力重新集結，重蹈10月7日（襲擊以色列）的覆轍。」他又重申以色列有權自衛。





土耳其外交部早前宣佈，由於以色列拒絕停火，拒絕人道主義救援物資無障礙進入加沙，並持續攻擊平民，決定召回駐以色列大使。



