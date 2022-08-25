【澳洲人最信賴品牌】零售業巨頭連續三季穩居前五

巿場調查公司Roy Morgan向21,000名澳洲人所作的 調查 顯示，Woolworths、Coles、Bunnings Warehouse、ALDI和Kmart是最受信賴的公司品牌。前五位這個排名已連續三個季度維持不變。





其餘的前20大品牌則有所變動。其中蘋果（Apple）升兩位，成為第7受信賴的公司，排在保持第6位的澳洲航空（Qantas）之後。





三星（Samsung）和澳洲廣播公司（ABC）也分別前進兩位去到13和15名。JB HI-FI升一位到17名，而Wesfarmers首次躋身前20。



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2022年六月季度最受澳洲人信賴的10大品牌。 Credit: Roy Morgan Roy Morgan行政總裁萊文（Michele Levine）表示，大型零售公司維持消費者的信心，可能與通脹率、央行利率持續上漲有關。





不過，他預計澳航在下個季度較難維持高排名，因該公司早前就近月的航班取消、延誤和行李運送錯誤而道歉，而派發50元消費券作補償卻導致系統崩潰。





除了上述提到的品牌外，前20個受澳洲人信賴的還有Myer、豐田、BigW、BP、News Corp、Rio Tinto、雀巢、麥當勞、Optus、AGL，而Uber則排名暴跌。

