新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？

重點 專家表示腦霧在長期新冠患者中十分常見

出現腦霧一般是暫時性的

若持續超過八週，請諮詢你的家庭醫生

專家指鍛煉和參與認知活動有助恢復

雪梨的項目經理沃茨( Dianne Watts) 表示感染新冠重返工作崗位後，發現自己失去拼寫的能力，同時經常忘記日常業務流程。





沃茨告訴 SBS:「我需要同事帶領著我完成整個工作流程。」





沃茨在今年(2022) 6 月感染新冠病毒，其後患上新冠感染後綜合症(Long COVID)，也被稱為「長新冠」。長新冠一般在感染後三個月內出現。



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新州衛生廳 (NSW Health)表示，現時暫時沒有針對長新冠的測試。然而，若需診斷此症狀，醫生必須先排除病人患有其他類似症狀的疾病。





最常見的長新冠症狀包括腦霧、記憶力衰退、注意力減弱、睡眠問題、表達出現困難、抑鬱、焦慮以及疲勞。





其他症狀還包括呼吸急促、呼吸困難、持續咳嗽、胸痛、肌肉酸痛、嗅覺或味覺喪失以及發燒。





以下是各州新冠感染後綜合症(Long COVID)專屬診所：





新冠腦霧是甚麼?

新冠腦霧並不屬於醫學術語，但一般用於描述認知問題，例如感染新冠後的思考、集中力和記憶困難。





現時衛生及老年護理部並沒有澳洲腦霧病例的統計數據。





但根據雪梨聖文森特醫院(St Vincent's Hospital)長新冠診所的副教授兼主任福克斯 (Steven Faux )的說法，腦霧在經歷長新冠的患者中很常見。





約 10至25% 到診所就診的患者報告患有新冠腦霧。如果我們正式向所以新冠患者進行認知困難調查，相信相關數字必定更高。

腦霧將如何診斷?

總部位於雪梨的醫學科學家和學術神經學家巴斯卡(Sonu Bhaskar) 博士表示，患者在新冠康復後常感到模糊或難以集中注意力，若想對新冠腦霧進行診斷將出現相當高挑戰性。





巴斯卡博士表示:「部分新冠倖存者可能出現長期的神經和認知問題。」





巴斯卡教授指出，新冠腦霧不僅限於一個因素，焦慮和疲勞同時也會影響認知和思維。





他說:「在處理新冠腦霧時，我們必須考慮背後多項因素。」





福克斯教授認為，從事的工作需要注意力高度集中的人士，例如法律和醫療保健部門，以及需要整合大量訊息的人士，看來更易受到腦霧的影響。





如果你出現新冠腦霧怎麼辦?

在大多數情況下，新冠腦霧是暫時性的，並會自行消退。





福克斯教授保證:「首先，不用太擔心。新冠腦霧不會是永久性的。要給自己一點時間。」





同時，先解決焦慮或抑鬱等相關問題將有助於改善新冠腦霧的情況。





福克斯教授建議患者在感染八週後若繼續出現以上症狀，便需諮詢他們的家庭醫生。



大部分人可以自行在家調理，但不要過度運動，切記放慢速度，嘗試一些溫和的運動。

巴斯卡博士補充表示，參與認知活動，例如進行電子遊戲也可以為病情帶來幫助。





沃茨表示她並沒有因出現新冠腦霧而去諮詢家庭醫生，但她有自行監測症狀確保其正在改善。





沃茨回想表示:「我現時慢慢恢復到以往的水平，而且食慾不錯。在感染四個星期後，腦霧突然消失了。」



專家認為，工作要求較高的患者更容易受到新冠腦霧的影響。 Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

需要作進一步研究

對於新冠病毒，現時需要進行更多研究，包括對神經系統在內的影響。





此外，拉籌伯大學(La Trobe University)領導的研究顯示現時在新冠患者感染後出現的神經系統症狀與阿爾茨海默病(Alzheimer)和癡呆症(dementia)相似。





然而，首席研究員克雷諾茲( Nick Reynolds )博士告訴 SBS，用於治療阿爾茨海默氏症和癡呆症的藥物將來可能會用於治療新冠感染後的神經系統症狀。





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