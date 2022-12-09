【中東下午茶】棗蓉蛋糕配卡塔爾咖啡

SBS Food特邀在墨爾本開設餐廳的女大廚Huda Albardawil介紹相當獨特的阿拉伯棗蓉蛋糕（Aseeda）和阿拉伯咖啡（qahwa）。





卡塔爾出生的她回憶10歲的時候在嫲嫲家中參加過一次下午茶聚會，參加者是同一家族中的女性親戚，各人都身穿傳統服飾，而最年長的長輩如女王般端坐正中。





大家一邊聊天一邊享用嫲嫲製作的茶點，並專門有一位晚輩同時要負責照顧烹煮咖啡的小火爐。





這是Huda第一次品嘗到那兩款阿拉伯國家隨處可見的特色甜點，也成為了美好的童年回憶。她介紹，Aseeda可以在早餐或下午茶享用，味道相當甜，因此配同飲用的qahwa咖啡完全無需加糖。



阿拉伯棗蓉蛋糕和咖啡。 Source: SBS

五人份阿拉伯棗蓉蛋糕製作步驟

材料：

棗子1杯，小麥1杯，豆蔻粉1湯匙，生薑粉1茶匙，藏紅花少許，牛油3湯匙



做法：

棗子去核，在1½杯的沸水中浸煮10分鐘。 連棗帶水用攪拌機攪至光滑，倒入鍋內以中火烹煮。 加入事先烘烤至金黃色的小麥，倒入1升水攪勻。 加入豆蔻粉、生薑粉和藏紅花，繼續煮10分鐘。 加入牛油後，以小火續煮15至20分鐘，直至蛋糕變厚。 最後把蛋糕置於碟中，可加上原隻棗子裝飾。

阿拉伯傳統咖啡壺dallah和咖啡杯finjan。 Source: SBS

阿拉伯咖啡製作步驟

材料：

烘焙咖啡豆1公斤，荳蔻莢250克（切碎），丁香50克（切碎），藏紅花1克，荳蔻粉若干



做法：

把咖啡豆、荳蔻碎、丁香和藏紅花攪勻。 以中火在鍋中煮1升水，加入3湯匙上述混合的咖啡豆和1湯匙荳蔻粉，煮15分鐘。 在咖啡壺中加入少許藏紅花，把咖啡隔渣倒入，靜置5分鐘後可飲用。 咖啡如需再續，重複以上步驟烹煮。

注：使用阿拉伯傳統咖啡壺dallah和咖啡杯finjan，風味更佳。



