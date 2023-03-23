世界田徑聯會禁跨性別選手參加女子賽事

世界田徑聯會主席高爾(Sebastian Coe)在周五表示，跨性別女性將不再被允許參加女子田徑比賽，無論她們的睾丸激素水平如何。





決議將於今個月底 （3 月 31 日）生效。涉及項目包括田徑、越野跑、公路跑、競走、山地跑及極限跑。





在全球田徑聯合會決策機構的會議結束後，高爾表示，理事會已同意，從今年3月31日起，進入青春期的男性或女性變性運動員，都會被排除出牽涉世界排名的女子田徑比賽。





他表示，世界田徑聯會已就變性運動員的問題，已與多個持份者，包括國際奧委會和不同國家的田徑機構進行磋商。





高爾表示大多數接受諮詢的人都表示，跨性別運動員不應該參加女性類別的比賽。





他續指，很多人認為，沒有足夠的證據表明跨性別女性，沒有比生理上的女性更具優勢，並且希望有更多證據，表明在她們願意考慮將自己納入女性界別前，任何身體優勢已得到改善。





他補充，相信世界田徑聯會做出的判斷，是符合田徑運動的最大利益。





他又強調，「我們不會永遠說不」，並指會成立一個由變性人領導的工作小組，監督科學界對有關問題的發展。





有關決定引來不同意見。





在英國的團體Fair Play For Women對決定表示歡迎，指機構的目的是「捍衛婦女和女童基於性別的權利」。





團體在推特(Twitter)上發文指「這是對他們不公平的睾丸激素抑制政策的逆轉」，認為這兌現了高爾保護女性運動的承諾。



但 LGBTQ+ 權利組織 Stonewall 認為有關決定「令人失望」。





Stonewall在推特上寫道「看到世界田聯宣佈單方面禁止跨性別女性參加田徑比賽，真是令人失望」。



「他們自己的聲明承認，沒有跨性別女性在國際比賽上參賽，而且他們沒有具體證據證明禁令是合理的」



高爾承認決定很困難。





他表示當涉及不同群體之間的衝突的需求和權利時，決策總是很困難，但他強調「我們必須首先考慮維護女運動員的公平」





國際泳聯去年亦宣布禁止女變性者參加精英女子的游泳比賽，根據國際泳聯的新規定，女變性者只可於以在「能夠讓國際泳聯滿意地證明她們沒有經歷過第 2 階段的 [青春發育期] 又或在 12 歲之前（以較晚者為準）的男性青春期前出現」的情況下，才有資格參加女子比賽。





否則，在新政策底下，他們是會受到限制而只可以參加一些有設立「開放」類別的精英女子賽事。





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