嚴打不正確報稅 稅務局將關注三大範疇

審查發現，近90%的業主在年度申報表上有錯誤，並錯誤申報支出。





以在家工作來減稅的人也將受到密切留意，通過將房屋放在 Airbnb 或 Stayz 等短期租賃網站上賺取收入的人，或者在家經營生意，但隨後在買賣房屋時，逃避支付澳洲資本利得稅(CGT) 亦將會被留意。





ATO 在上周的預算案中，獲得8960萬元撥款，用於實施新的打擊措施，預計可使稅務局的收入在五年內增加 4.749 億元。





稅務局估計，在 2019-20 年，納稅人支付理論上欠聯邦政府稅收總額的 94.4%，因此稅收缺口約為90億元。





出租物業費用的扣除，如人們錯誤地申請負扣稅(Negative Gearing)減免，造成13億元的缺口。





助理稅務專員羅添（Tim Loh）表示，連同出租物業減稅、工作相關費用和資本利得稅，構成 ATO 的三個主要關注範圍。





稅務局的目標是人們經常在報稅表上多次出錯的部份，例如遺漏租金收入、多報費用或房屋裝修申報，他指，雖然有 87% 的個人租房業主，使用註冊稅務仲介準備他們的稅務申報表。





羅添指，鼓勵出租物業的業主和他們的稅務仲介，要格外小心，並在提交申報表之前審查的記錄。





隨著澳洲人每周至少有部分時間回到辦公室工作，羅添提醒納稅人，不要簡單地複製前一年的申報。





羅添指，雖然自住屋豁免資本利得稅，但由於出售時會有稅收影響，人們必須記錄其物業任何時期產生的收入。





他解釋，如果用房子來賺取收入，比如通過共享經濟出租全部或部分房屋，例如 Airbnb 或 Stayz，或者在家經營生意，可能都要申報資本利得稅。





同時，ATO 預計去年結束中低收入稅收抵免，將導致 2023 年退稅減少和債務增加。





中低收入稅收抵免在上個財政年度，金額在675元到1500元之間，預計退款會減少將有關數額。





羅添指，如果納稅人確實發現收到意想不到的稅單，鼓勵他們盡早與稅務局接觸，稅務局將幫助他們量身訂制付款計劃。



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