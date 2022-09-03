父親節禮品「收埋一角」 澳爸嗔超市展示「性別不平等」惹網絡公審

該名男士在Coles的Facebook專頁發文，指該超市的陳列安排「並不平等。」





「在一個月前的母親節，用3 個完整的貨架來展示母親節禮物，上週末，超市亦展示澳式足球決賽的家居用品。」





「（但）為什麼將父親節的禮物卻要藏在後巷，亦沒有成為焦點或吸引顧客的注意力？」





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「你們終日大呼小叫要求平等，又話父親節及母親節一樣重要，為什麼我們會感覺不到呢？」 帖文作者

而帖文作者事後接受７號台專訪時指，他已不是頭一年發現這個事實，因此，今年他「拍了對比照片，因為情況和去年一樣。」





但正所謂「識睇睇留言」，有網民強烈批評帖文內容。





「這是在不說出口的情況下，向世界展示『你的男子氣慨有多脆弱！』是時候長大了！」 網民





亦有網民作出實質分析:「這非關平等，而是關於經濟現實。我們在母親節的花費、比在父親節的花費要多得多，因此它可以獲到更多的空間。」





有關貼文受到７號報導後，更惹來過千則評論，留言中亦不乏十分有創意的見解。





「那是因為 Coles 知道，母親不會在最後一刻，到 Coles 為男子挑選禮物，她們會做更好的選擇。」 女網民

亦有網民指：「男人更即將到來的母親節時，需要更明顯的提醒，尤其是當他們意識到自己快忘記時，他們需要 Coles 作為緊急選擇。」



「當孩子上小學時，我多年來在母親節和父親節的售貨攤位上幫忙，但可悲的事實是，與母親相比，父親更願意花錢買禮物給其前度。」 女網民

而對於網上的評論，帖文作者就認為「自己的臉皮夠厚。」





「這只是總結為什麼男人有很多事性都不說出口。」





「而澳洲有『R-U-OK?日』,希望從心理健康角度出發，讓男人敞開心扉說話。」





「但是當你開口的時候，就是被攻擊的時候。」



「雖然留言很傷人，但我的臉皮更厚。」 帖文作者