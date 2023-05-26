澳少女坐廉航妙招避行李費 結果出人意表

19歲的大學生Adriana Ocampo，與她同齡的友人出遊，她準備從墨爾本乘搭捷星航空(Jetstar)回阿德雷德時，遇上了行李超重。





捷星航空的手提行李重量上限為7公斤，Adriana Ocampo指，當她在酒店收括行李時，行李箱差點合不上，她發現隨身行李的重量幾乎是航空公司每件行李7 公斤限制的兩倍。





她們二人起初希望航空公司職員會因太繁忙，而不去檢查他們的行李重量，但她們指當準備登機時，看到職員拉出一輛帶有秤的手推車。





Adriana Ocampo那時候有了一個想法，為了避免支付65元的行李費，「我們認為減輕行李重量的唯一方法，就是把行李放在自己身上，所以我們開始穿上外套」。





根據她在社交平台上發布的影片顯示，Adriana Ocampo大笑著從行李中拿出所有衣服穿上，包括把iPad塞在褲子裡。





她的同行朋友也效仿，直到兩人看起來像穿上整個衣櫥的衣服。





Adriana Ocampo 指，除了外套和衣服外，她還穿著寬鬆的褲子，裡面塞滿衣服和iPad，她共穿了大約６層衣服。





她指「我又小又嬌小，但我看起來完全相反，我看起來像一隻熊。」





最後，她指她的行李包裡只剩下幾樣東西，包括兩雙鞋、一個包、一條牛仔褲和一雙襪子。





雖然她們成功到達登機口，但航班最終沒有起飛，因為捷星航空向她們表示，她們仍然需要支付65元的罰款。



圖片來源：TikTok帳戶feeling.lucki Adriana Ocampo指「排隊的每個人都盯著我們，嘲笑我們，這有點尷尬」，「 人們對我們拖延航班感到不滿。」





捷星發言人表示，雖然看到有趣的事情，但公司對隨身攜帶行李的數量有所限制，以確保對每個人都公平。”





「監察乘客攜帶多少行李登機，讓每個人都有空間存放自己的物品，正滿足公司的安全要求。」



圖片來源：TikTok帳戶feeling.lucki 有網民看完Adriana Ocampo的影片後，亦有留言分享自己的方法，一名自稱是捷星常客的網民指「當他們過來稱重時，我總是把我 2 公斤重的筆記本電腦藏在外套下面，並放在地板上」。





另一位網民補充「秘訣是從包裡拿出一堆東西，留給朋友，再去稱重並拿到標籤，然後把東西全部放回去」。





以往也曾有人以不同方式逃避支付行李費。





今年3月，一名女乘客試圖用外套遮蓋多個行李以避免檢查，隨後在互聯網上引起熱議。





前一年，一位女士指她以頸枕來裝衣服衣服以逃避行李費。





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