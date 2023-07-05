廣東話介紹香港市井美食爆紅 「澳洲佬」最愛茶記大排檔

名為「咁都得GDDTV」的YouTube頻道，創作者Brendan在第一條影片中以香港人下午茶至愛之一的沙嗲牛肉麵為主題，品嚐並點評三間不同食肆的出品，短短數日便吸引數萬人觀看。





其第二條影片在標題自稱「澳洲佬」，以屋邨餐廳為主題，一日內走訪香港仔華富邨、荃灣石圍角邨和葵涌葵興邨，以市井美食打碎「屋邨是沙漠」的講法。





在他的影片中，Brendan不僅全程流利廣東話，更能以通俗口語「腍bet bet」形容豬扒意粉、以「應該係譚仔三小咁辣」來形容辣醬，還會說「人生贏家」、「食好西」、「世一」，獲網民激讚「廣東話好好」、「連潮語都咁自然」。



Brendan形容食物的詞語非常地道。 Credit: YouTube 不僅如此，Brendan介紹美食的觀點也非常獨到，貼近港人口味，絕非只靠廣東話「呃like」。





比如他在總結屋邨食物質素時，表示應與其他食肆有不同標準：「我覺得係有三樣嘢，平靚正。」他談論支裝汽水時說：「唔單止懷舊，個口感都唔同，好似有多啲氣，好flat下。」





這些「貼地」影片吸引大量網民在留言區感動表示：「多謝你肯融入我哋嘅文化，同埋介紹香港特色。」也有人笑言「你根本就係香港人扮鬼佬」、「唔好再扮澳洲佬」。



以一個能講廣東話的外國人來介紹香港美食，另有一番風味 網民

「差唔多10年前，讀大學嘅時候有同學來自中國，或者係ABC（澳洲出生的華人），我開始接觸呢個文化，覺得好得意，就開始學中文......一開始係學普通話，後來先至自學廣東話。」





廣東話學得這麼好，有何訣竅呢？他表示，如同普通話的拼音，廣東話也有幾種羅馬音方案，包括粵拼、耶魯，他便是以此融會貫通，逐隻字跟著讀音來學習。至於香港地道潮語，他則是透過生活中與朋友交流而學會：「喺（香港）海外，你就比較難接觸到呢啲潮語。」





在訪問中，記者好奇為何頻道名字叫做「咁都得」，他笑言「得」字廣東話和英文的「鴨」食字，「好搞笑」，沒有特別涵義，純粹「貪得意」。



LISTEN TO 澳洲YouTuber介紹香港市井美食 流利廣東話竟靠自學？ SBS Chinese 25/06/2023 08:18 Play

更難得的是，Brendan連中文也能看能寫，繁簡皆精。他提到，所有影片的字幕和後期剪接都是自己「一腳踢」，為此花上大量時間。





「我堅持用廣東話口語嘅字幕，方便一啲有興趣學廣東話嘅人睇。因為我自己學嘅時候，很難搵到口語字幕，電視劇、電影字幕都係用書面語。聽唔清楚（演員）講乜嘢、（字幕）寫住又係第樣嘢，（學習發音）就好棘手。」





不過，其實Brendan並非全職YouTuber，其正職是從事資訊科技行業。他大學畢業在澳洲工作數年後，於2019年赴港工作，直到今年突發奇想，在閒暇時間拍片，作為業餘興趣。





「拍片係一種嗜好，借啲意去探索唔同餐廳，食好食嘅嘢......香港好多唔同美食，飲食文化同澳洲好唔同，係一個幾有趣嘅話題。」





問及為何選擇介紹市井美食，他表示很多以美食為主題的YouTuber都是去一些「比較貴」的地方，不是英式下午茶就是高級西餐或酒樓。



我本身比較鍾意香港本土食物，經常幫襯茶記、大排檔之類，所以我就介紹我自己覺得有興趣嘅美食。

Brendan又分享他光顧茶記、大排檔，以及去餐廳拍片的「心得」：「有啲地方好窄，夜晚好多人，尤其係星期六日，譬如澳洲牛奶公司，坐10分鐘夥記就會『chur』你走。」





「拍片好難自己一個人，因為你要叫很多嘢食，一個人食嗮係唔可能。自己望住鏡頭都好唔自然，又要調整角度、三腳架，所以我都會搵唔同嘅朋友合作。」





頻道目前只有三條飲食主題影片，他「爆料」之後想拍油麻地廟街：「出名大排檔同埋煲仔飯，再試埋嗰頭嘅嘢食。」他早前也去了泰國旅遊，亦已計劃出一條有關當地美食的影片。



Brendan的社交網站貼文不乏對香港的了解和熱愛。 Credit: Instagram Brendan在他的第三條影片中，首次談到了澳洲：他在荃灣石圍角邨的麥當勞大讚懷舊地磚和麥當勞叔叔座椅，並比較了澳港兩地的麥當勞出品和價格。





他希望未來回澳洲的時候也能拍一拍本地的唐人街，嚐一嚐比較舊式的中餐廳，向香港觀眾介紹一下自己家鄉的香港味道。「但有個問題係雪梨依家同以前比起有啲出入，好多間（餐廳）都執咗笠。」





「中餐可能已經沒咩拍，搬嗮去Burwood、Hurstville呢啲華人區。唐人街已經冇以前咁熱鬧，可能要拍返一啲澳洲嘅食物。」





如果介紹澳洲美食，他會選甚麼呢？答案居然是去「遊客熱點」魚市場（fish market），「大家都知喇，新鮮！」





「香港人嘅角度可能覺得澳洲嘅生蠔一流、鮮美，又夠平......但澳洲嘅烹飪方式唔係幾好，尤其係海鮮，而香港嘅原料可能唔夠新鮮、唔夠正，但煮法好好，去邊度食都煮得好好。」



