【超越巴厘】澳洲人最想旅遊目的地

隨著民眾對疫情恐懼的減少，大眾身體內的旅遊因子亦蠢蠢欲動。





近日澳洲人最想旅遊國家的排名有所變化，一個受制於新冠疫情，仍未對外全面開放的國家竟超越多年來最受澳洲人歡迎的巴厘島。





雖然距離下一次長假期尚有數月，但不少澳洲人已為下一次出遊作準備。





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旅遊公司Flight Centre 表示澳洲民眾對美國的查詢增加了 14%，對法國的搜索量增加了 12%，巴厘島的搜索量增加了 10%，而對於日本的查詢及線上的搜尋量更上升22%，成為榜首。





另一間旅遊公司Webjet 亦表示日本成為前四名搜索最多的海外目的地，排在巴厘島、歐洲和新西蘭之後。





目前日本仍由於新冠疫情，並未全面開放國際旅遊。由3月起已解除部分的入境禁令，並允許部分地區的合資資格人士入境，如商務、學生或有長期逗留資格人士。





由6月10日起，日本更恢復了海外旅行團入境。





但澳洲到日本的航班由於需求並無大增，因此尚未增加。





目前提供從澳洲直飛日本東京的航班並不多，單程價格約為$889-957元。





澳航打算從 9 月 12 日開始提供雪梨-東京航線。





從墨爾本和布里斯本起飛的航班將在 10 月底可能重新啟動，但需視邊境重新開放政策而定。





捷星早於 7 月恢復了凱恩斯與東京及大阪之間的航班。





縱然到日本旅遊指日可待，但經歷新冠疫情的影響，很多地方已經物換星移。不少港人熟悉的景點已不再復見，包括：池袋OIOI丸井百貨、池袋SEGA GiGO、台場Palette town、TeamLab數位藝術美術館、新宿小田急百貨店。





雖然如此，各位不用感到可心惜，日本還有不少新景點等待大家發掘！雖然不少民眾都急切期待到日本旅行，但近日一項調查卻發現不是太多日本人歡迎海外遊客前往日本旅遊。酒店預訂網站Booking.com近日公布「亞太旅遊信心指數」（APAC Travel Confidence Index），顯示亞太地區國民對外出旅遊及接受旅客到訪的程度。發現最高的是印度，日本是最低。訪問中發現受訪的日本人中，只有24%的不介意迎接遊客來訪，是調查中有關數字最低的國家。





日本雖然過去大力推廣旅遊業，成為全球最受歡迎的旅遊目的地之一，但大量旅客對各地居住及生活環境造成衝擊。疫情下旅客人數銳減，反而讓日本人終於能「享受到一絲寧靜」。因此，各位在日本國境真正開放後，在當地務必尊重當地文化風俗，不要將個人的快樂建築在他人的痛苦之上。

