【小心！】假$3氣炸鍋Facebook廣告瘋傳 免墮騙財陷阱

騙徒手法層出不窮，近日在社交媒體Facebook上，瘋傳以下這則假廣告，指連鎖百貨公司Kmart，出售一款氣炸鍋，只需$3。
有關假廣告傳遍整個澳洲，有顧客更加誤墮騙徒陷阱，被盜取信用卡詳細資料，用作未經授權的付款。
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事實上，這款氣炸鍋的建議零價是$199，並沒有在Kmart出售。
有關虛假廣告訛稱，割價促銷是因為氣炸鍋的生產商位於在海外的公司關閉，呼籲顧客從速購買。
據報，其中一名受騙的女士損失$500，她把廣告中的相片信以為真。
有研究網上購物的專家表示，相信騙徒是透過交易，獲取被騙者的信用卡號碼或其他可以盜用的資料，用作其他不法交易。
專家又指，網上有不少各大品牌標誌的偽造照片，仿真度很高，提醒消費者在裝上購物時要特別保持警惕。
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