「西式中餐」大比拼！網民激讚澳洲中菜勝過英美加

美國新聞網站BuzzFeed日前在美食版 撰文 ，列出一系列分別在英國、美國、澳洲和加拿大的中餐廳菜單內較常見的「地道」出品，由網民投票選出心水菜餚。





為免引起爭議，文章已事先「戴頭盔」，聲明這些中餐廳常見菜餚並非傳統或正宗中菜，也可能不僅在一個國家見到。





第一道是小食，英國中餐廳最常供應的是「蝦片」，美國為「雞蛋捲」，澳洲為「春卷」，加拿大則是「餃子」。結果「春卷」以超過1萬票，大幅拋離其餘三國各有的三四千票，獲超過四成半網民青睞。



澳洲幾乎每間中餐廳都有售的「春卷」是最多網民喜愛的小食。 Credit: BuzzFeed 第二道主菜，分別是英國的「咕嚕肉」，美國的「宮保雞丁」，澳洲的「蜜糖雞」和加拿大的「薑蔥牛肉」。結果又是澳洲代表獲逾9000票居首。





第三道為飯食，澳洲的「特別炒飯」雖然仍有39%網民支持，但就被英國的「蛋炒飯」和美國的「揚州炒飯」收窄優勢。





到第四道麵食，英國「炒麵」（Chow Mein）就憑33%的得票打敗澳洲「星洲炒米」、美國「撈麵」（Lo Mein）和加拿大「乾炒牛河」，榮登榜首。





「淨雲吞」則在第五道湯類以35%支持度為美國斬獲頭獎，而加拿大以「火鍋」緊隨其後。澳洲的「蛋花湯」和英國的「酸辣湯」，受歡迎程度僅為前兩者的一半。



網民對四國在飯食和麵食方面的偏好較為接近。 Credit: BuzzFeed 小菜方面，頗為西方人熟悉的「點心」，作為澳洲代表再次以逾四成得票獨佔鰲頭，其次為美國的「炸雲吞」及英國的「蝦多士」，加拿大則是「乾煸四季豆」。





對於醬料，美國的「酸甜醬」和加拿大的「海鮮醬」則頗受青睞，澳洲的「蠔油」和英國的「咖喱醬」敗下陣來。令人意外的是，澳洲的「炸雪糕」以58%支持度問鼎甜品類，加拿大的「紅豆沙」只有可憐的3%。





澳洲的「炸雪糕」大受網民歡迎。 Credit: BuzzFeed 投票引起了網民熱烈反響，有網民表示「看完想吃中餐了」。





而對於澳式中餐大受歡迎，一位網民留言：「哈哈，很高興我住在澳洲。」有英國網民表示，除了椒鹽薯條外，全部投票給了非英國選項：「感覺其他國家的中餐更好吃。」





不過，也有不少來自英國和美國的網民質疑，上面列出的澳洲菜餚大部份在當地中餐廳都很常見，懷疑編輯是澳洲人。



