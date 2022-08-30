兩國推動簽訂安全協議 巴布亞外長：澳洲永遠是傳統夥伴

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）本周一二訪問巴國首都莫爾斯比港（Port Moresby），會見剛剛在大選連任的總理馬拉佩（James Marape）和新任外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）。





他們正討論一項安全條約，可能會包含新西蘭。但討論仍處於初步階段。





特卡琴科向澳洲廣播公司透露，新的協議會包含本地區所有方面的安全問題：「與本地區我們的傳統夥伴之間的條約，將有助各國的安全，並讓我們唇齒相依。」





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「它仍未白紙黑字確認，但已在桌上討論。這是未來（各方）會考慮和推動的事情。」



特卡琴科與黃英賢一同出席記者會時，強調會透過一系列其他方面的條約和協議來加強雙邊關係。「貿易、經濟、安全方面，我們的傳統夥伴永遠是澳洲。」





「我們會繼續......通過條約來發展，以夥伴關係來確保我們的地區安全。」





兩人將於11月的太平洋部長級論壇再次見面，而巴國總理亦已安排在9月訪澳。





澳洲和巴布亞新畿內亞此前已在全面戰略和經濟合作夥伴框架下達成共識，制定雙邊安全條約來「進一步推動我們共享的安全利益和合作」。





時任澳洲外長佩恩（Marise Payne）在去年9月重申會制定一份安全協議，兩國官員翌月開始進行相關討論。





到今年，所羅門群島和中國的安全協議被揭露，引發太平洋區內國家的擔憂。



