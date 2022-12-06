優秀人才選加拿大棄澳 澳洲何以失其優勢？

全球化的高新技術「搶人才」競賽如火如荼地進行 – 尤其是針對網路安全方面的專家 。有移民專家表示，澳洲政府應該適當改善移民政策。





儘管澳洲歷來都是技術人才偏好的移民熱點，但美國、加拿大及英國等國家紛紛調整其移民政策後，向全球人才招手。使澳洲作為老牌移民大熱國家的地位受到極大挑戰。





雪梨招聘機構 Randstad Australia 的招聘資料分析師 Nathan Sabherwal 表示，目前很難在科技行業找到優秀人才。





他表示：「在一年半之前，負責某一板塊職位的薪酬一般是 800 - 900 澳元一天，現在同樣的崗位每天需要付 1,100 - 1,300 澳元。



Sabherwal 是印度的高新科技類專業的畢業生，他認為造成人才短缺的原因之一是目前進入澳洲的高科技移民人才與新冠大流行前相比仍然有較大的缺口。





他說：「人們仍然對移民至澳洲表示擔憂，並不像過去一樣湧至澳洲。」



人才流失

據澳洲經濟發展委員會 (CEDA)統計，自從2020年中，澳洲重新開放國門之後， 已經有逾 60 萬人離開，其中 83% 處於工作年齡。





因澳洲許多重要崗位需批准更多移民人才來補缺，所以在 2022 年 7 月至今年 9 月期間，如軟件工程師、ICT 業務分析師、廚師、駐地醫療官員和開發程式師等重要職業成為了臨時技術簽證的最大受益者。





澳洲技術委員會首席執行官龐德(Kate Pounder)表示，在俄烏戰爭爆發和網路攻擊增加之後，招攬技術人才似乎成為了世界各地的公司面臨的一個共通問題。





上個月，她在雪梨的CEDA 移民會議上表示，一位全球高管發現只有兩個西方國家一直在培訓網路安全的人才——美國和印度——但現在每個西方國家都需要這樣的人才。





在美國的科技行業中，印度裔移民佔據了部分主導性的職位，包括 Alphabet Inc.行政總裁皮查伊（Sundar Pichai），微軟的行政總裁納德拉（Satya Nadella）等。



印度移民在不少美國一些最大的科技公司身居要職，包括 Alphabet 行政總裁皮查伊 (Sundar Pichai)。 Source: Getty / Jerod Harris/Vox Media 龐德指：「在其他國家，他們會認為科技領域的印度裔移民們都擁有巨大潛力，這些真正帶來價值的人，在全球的科技公司中，擔任領導角色的人。」





所以我認為印度就在我們家門口，現在是我們最大的國際學生生源地，我認為這是一個巨大的機會，我們可以從中受益，效仿世界上其他國家的一些做法。 龐德

2022 年 7 月至今年 9 月期間，澳洲逾 11,000 名臨時技術人才來自印度，佔計畫總數的 20%。第二大來源地是英國，近 8,000 人（14%）；菲律賓緊隨其後，有近 7,000 人（12%）。



新的簽證途徑

英國已經認識到來自印度的技術人才的潛力，推出了一項新的特定英印青年專業人員計畫（每年為 18 至 30 歲受過學位教育的印度國民提供 3,000 個簽證名額，工作時間最長可達兩年) 將於 2023 年初開放。





龐德指，十多年來，澳洲科技行業的就業增長速度一直是經濟增長速度的兩倍，而且沒有跡象表明這一趨勢即將放緩。





她表示：隨著時間的推移，我們也未能為這一行業輸入更多的本地人才。





龐德提及：在澳洲攻讀資訊和通信技術 (ICT) 學位的學生中約有三分之二是國際學生，其中一半以上在畢業後兩年內離開，部分原因是他們的一些簽證要求，這也使他們很難在澳洲找到實習工作。



Around two-thirds of students studying ICT in Australia are international students. Source: SBS 雖然艾巴尼斯政府將學士學位的國際留學生們的畢業工簽從兩年延長至四年 - 其他學生甚至更長 - 但重要的是需要確保他們在畢業前拿到這類簽證。





她說，科技行業在新冠大流行期間確實存在人才短缺的現象，這意味著在更多的澳洲人加入到科技行業的培訓前，技術移民對於填補這部分的崗位空缺至關重要。





澳洲印度研究所首席執行官 Lisa Singh 表示，據預測，到 2030 年澳洲將有大約 10萬名工程師的崗位空缺，儘管澳洲有一半的移民工程師實際上並未在業內工作或失業。





她說需要有更好的平台來幫助該行業與技術移民建立聯繫，並更好地認可他們在海外獲得的資格和技能。





她表示：知道印度培養的工程師比世界上任何的國家都多。





澳洲護理和助產士聯合會（ANMF ）也警告說，在大規模辭職的情況下，護理人員嚴重短缺。





ANMF 聯邦秘書巴特勒在 7 月份表示自去年這個時候以來，目前公布的職位空缺數量上升了一倍。





巴特勒指：全國至少有 8,000 個崗位空缺，但我們知道這個數字可能被低估了。



加拿大「野心勃勃」推動移民政策

澳洲同時亦面對加拿大等其他國家對高科技人才引進的激烈競爭。





擁有 3800 萬人口的加拿大公布了一項頗具野心的目標，即在 2023 年迎來 465,000 名新永久居民，2024 年為 485,000 名，2025 年為 500,000 名。





相比之下，擁有 2600 萬人口的澳洲在 2022-23 年移民計畫旨在提供 195,000 個技術和家庭簽證的移民。





拉蘭德（Lisa Lalande ）是 Century Initiative 的行政總裁，Century Initiative 是一個由企業、學術界和慈善機構組成的機構組織，宣導在加拿大實現更雄心勃勃的移民目標。





她在會議上表示，澳洲有醫院因為沒有足夠的工作人員而需將急症室暫停。



無論是採礦業、製造業、住宿業還是食品服務業，我們都感受到了該國多個行業的巨大壓力。我們在 STEM 等領域對人才的需求迫在眉睫。

「如果這個趨勢繼續下去，人們就會認識到，我們將沒有勞動力或稅收來支付或支持我們所重視的高品質服務。」





拉蘭德認為，在人口老齡化的情況下，移民可能是加拿大競爭優勢和扭轉其生產力下降的關鍵。





她說 Century Initiative 提倡到 2100 年加拿大人口增加到 1 億，這是一種「激勵」，因為它引起了人們的注意，也因此它喚起了人們對該國未來在影響力、權力等方面的願景和對再次繁榮的期待。



美國移民系統現代化

美國的移民系統是出了名的緩慢，但它正在努力改變這一點。





2021 年 1 月美國總統拜登就任白宮的第一天便向國會提交了一項法案，用以清除基於就業的簽證積壓，允許重新分配未使用的簽證，減少漫長的等待時間，並取消對單一國家內每年發放綠卡小於7%的上限。





該法案雖然尚未通過，但本法案中還希望讓擁有高級 STEM 學位的美國大學畢業生更容易留在該國，並為那些想要以就業為基礎的綠卡持有者消除不必要的障礙。





雖然這些措施尚未成為法律，但拜登政府已經取消了發放移民簽證數量的限制。





英國為世界上頂尖人才大開「方便之門」





除了提供新的英印青年專業人員計畫外，英國政府在 8 月還宣佈，某些高增長企業在招聘人才上可以更加機動靈活，它們可以通過新的擴大簽證來吸引世界頂尖人才。





獲得擴大簽證的高科技人才將能夠在英國居住兩年，而在首次在英國住滿六個月之後，不需要進一步的贊助或許可。





有資格做簽證擔保人的企業必須在至少三年內實現就業或營業額同比增長 20% 及以上，並且必須在三年擔保期傭用至少 10 人。





此前，英國在2016 年發起了一項全球運動，旨在將英國推廣為國際學生的學習目的地，畢業後可以讓留學生們獲得多年工作許可。



經濟上的挑戰

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）承認缺乏技術工人是澳洲面臨的最大經濟挑戰之一。



移民部長吉爾斯 （Andrew Giles） Source: Supplied / Charis Chang 他說政府在本財政年度已經從16萬個可獲得永久技術簽證和家庭簽證的名額增加至195,000個。







吉爾斯在上個月的 CEDA 移民會議上說：「任何移民都不應該是「永久臨時」，這個更大的計畫有助於確保我們不會簡單地增加臨時移民，迫使人們在寶貴的條件下不確定地生活多年。」









政府還宣布將增加 20,000 個大學名額，而 18萬個免費的 TAFE 名額已經提前發放。









除了擴大國際學生的畢業後工作權利外，政府還通過澳印經貿合作協定還確認，以一等榮譽畢業並獲得 STEM 和 ICT 學士學位的印度人將獲得額外的一年。









澳洲移民制度也在接受審查，專家將評估它是否符合國家利益，相關的中期報告預計在 2 月底前提交。









他表示：國際流動性對於經濟活動已經很重要。對於澳洲來說，這種重要性將隨著時間的推移而繼續增長。









我們需要一個能夠吸引和留住人才的系統——一個簡單、高效且與澳洲現有技能相輔相成的系統。





澳洲仍然是最具吸引力的移民地之一

在新冠大流行之前，一項研究表明，澳洲被列為技術人才的首選目的地之一。









2019 年 5 月OECD 國家發布的一項研究報告中，人才吸引力指標的內容顯示，由於「機會的價值」、收入和稅收安排、良好的便利設施和生活品質，美國被視為對技術人才最具吸引力的目的地。因為澳洲和紐西蘭具有較好的社會包容性和未來前景，其吸引力緊隨美國之後。









但當考慮到進入該國的政策時，美國失去了頭把交椅，澳洲的簽證拒簽率較低，對高科技人才的配額限制也較少。









如果考慮移民政策，對高科技人才最具吸引力的前五個經合組織國家是澳洲、瑞典、瑞士、紐西蘭和加拿大。









但莫里遜政府在大流行期間對臨時移民施加的限制，包括建議他們回國，阻止人們離開或進入澳洲，拒絕提供任何經濟支援，以及簽證處理的漫長等待時間，損害了澳洲的聲譽。









這與加拿大形成鮮明對比，加拿大在大流行期間顯著增加了永久移民的人數，這樣為已經在該國的臨時移民提供更多的確定性，並向那些考慮採取行動的人釋放強烈的接收移民的訊息。





中國和印度試圖吸引人才回流

包括中國和印度在內的國家也越來越認識到他們國家的「人才外流」，並在許多最優秀和頂尖的人才流失到海外大學和工作後，正在出台相關的政策以吸引他們的公民回國。









特別是中國一直在努力吸引其公民在海外獲得寶貴的教育和工作經驗後回國。









例如，無錫市於 2006 年推出了一項政策，通過向企業提供與市政府 50% 的合作夥伴關係來嘗試招募海外企業家，為項目提供誘人的啟動資金。









其中，為中國企業家提供的其他激勵措施包括稅收優惠，如免稅兩到三年，在「孵化器」中提供免費工作空間，並幫助為子女尋找學校或為其伴侶尋找工作。









與此同時，印度政府也為企業家的回歸提供了資金支援。





澳洲有「領先的機會」

移民公司 Fragomen 的聯席主席卡普蘭（Lance Kaplan ）表示，澳洲可以通過多種方式使自己對技術移民更具吸引力，包括使資格評估更加透明，以及公司內部調動更輕鬆。









研究發現澳洲30% 的移民的受教育水準超過了他們的工作所需，而在澳洲出生的人的這一比例約為 7%。









卡普蘭表示，面對專業組織可能想要控制他們認為有資格成為機械工程師的人員，澳洲應該「突破」技能認可的極限。









他指像加拿大這樣的國家，他們將爭奪澳洲與之競爭的工程師和 STEM 。









卡普蘭認為，為澳洲尋找人才的最大機會實際上可能在美國移民系統內。









他說：「由於美國的移民系統非常緩慢，官僚主義令人難以置信，儘管它正在掀起一些數位化浪潮。」









卡普蘭說，Fragomen 有客戶派遣 1,000 多人到美國，但處理 H-1B 簽證的問題非常糟糕，“他們簡直稱之為彩票”，這是一個很大的阻力。即使對於那些成功獲得批准的人來說，等待時間也很長。









他說，澳洲可以為 H-1B 候選人提供一個替代地點，讓他們在處理美國簽證時可以有一個歇腳地，其中一些人甚至可能最終想留在澳洲而不是去美國。









他表示：我們不能低估作為 H-1B 潛在候選人選擇可替代移民國的重要性和價值。









他形容：澳洲是一個非凡的地方，因為它是許多高科技人才想要去的目的地。









他說，美國是一個巨大的市場，經濟規模龐大，但澳洲可以提供一種選擇，讓人們可以更快地進入市場並受到歡迎。









