陣亡將士紀念日105周年 各地舉辦悼念活動

每年的 11 月 11 日是「陣亡將士紀念日」（Remembrance Day）。全澳各地都有活動，紀念所有在戰爭、衝突及推動和平的過程中犧牲寶貴性命的戰士。

REMEMBRANCE DAY

艾巴尼斯在澳洲戰爭紀念館向先烈獻花。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨日在坎培拉的澳洲戰爭紀念館（Australian War Memorial）出席紀念儀式，向先烈獻花。

他致辭時表示：「永誌不忘（Lest we forget）是澳洲對所有曾穿上軍裝的男性和女性的永恆承諾。他們保家衛國，捍衛民主，以自己的生命來讓澳洲人的生活方式得以保存。今天，11月11日，我們停下腳步來反思和感謝。」

雪梨歌劇院發佈了最新編曲的軍樂《最後崗位》（The Last Post），是首次使用原住民樂器迪吉里杜管（didgeridoo）和軍號一同演奏。

迪吉里杜管演奏家Mark Atkins和爵士樂演奏家James Morrison一同在雪梨港的背景下，在歌劇院的船帆上演奏了這首曲。
而在全澳各社區，民眾在昨日上午11點舉行紀念儀式。

新州Kokoda Track Memorial Walkway的負責人Alice Kang女士和韓女士早前參與了種植虞美人花（poppy）的活動——紅色的虞美人花即罌粟花，自第一次世界大戰以來就象徵悼念及希望。

她們接受SBS普通話訪問
時表示，希望種花活動能讓華人社區了解這條道路的涵義，是紀念二戰時期在巴布亞新畿內亞抗擊日本侵略的澳軍士兵。

105 年前的 11 月 11 日，《停戰協定》（Armistice）正式簽署，終止了令6萬名澳洲人喪命的第一次世界大戰。在加拿大、英國等全球各地都有「陣亡將士紀念日」活動。
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澳洲華人參加種植虞美人花活動。
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Published 12 November 2023 1:00pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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