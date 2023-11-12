陣亡將士紀念日105周年 各地舉辦悼念活動

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨日在坎培拉的澳洲戰爭紀念館（Australian War Memorial）出席紀念儀式，向先烈獻花。





他致辭時表示：「永誌不忘（Lest we forget）是澳洲對所有曾穿上軍裝的男性和女性的永恆承諾。他們保家衛國，捍衛民主，以自己的生命來讓澳洲人的生活方式得以保存。今天，11月11日，我們停下腳步來反思和感謝。」





雪梨歌劇院發佈了最新編曲的軍樂《最後崗位》（The Last Post），是首次使用原住民樂器迪吉里杜管（didgeridoo）和軍號一同演奏。





迪吉里杜管演奏家Mark Atkins和爵士樂演奏家James Morrison一同在雪梨港的背景下，在歌劇院的船帆上演奏了這首曲。



而在全澳各社區，民眾在昨日上午11點舉行紀念儀式。





新州Kokoda Track Memorial Walkway的負責人Alice Kang女士和韓女士早前參與了種植虞美人花（poppy）的活動——紅色的虞美人花即罌粟花，自第一次世界大戰以來就象徵悼念及希望。





105 年前的 11 月 11 日，《停戰協定》（Armistice）正式簽署，終止了令6萬名澳洲人喪命的第一次世界大戰。在加拿大、英國等全球各地都有「陣亡將士紀念日」活動。

