全球互聯網自由度排名：台灣領先澳洲 中國連續八年包尾

非政府組織「自由之家 」（Freedom House）於10月18日公布了《2022年網絡自由報告》，報告指出，全球互聯網自由度連續12年下降，中國第八年成為全球網絡環境最差的國家。





這一份報告涵蓋全球70個國家及地區，其中17個國家/地區被評為自由，32個國家/地家被評為部分自由，另外21國/地方被認為網絡不自由。





2022年全球網路自由報告（Freedom on the Net） Credit: SBS 中文 報告前三名分別為冰島（95分）、愛沙尼亞（93分）和哥斯達黎加（88分）。澳洲 79分排名第五，成為亞洲之首。澳洲則以76分與美國、法國並列第十。



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報告中概述，在報告期內，澳洲的互聯網自由度仍然相對強勁，信息和通信技術（ICT）基礎設施非常發達，上網費用實惠，且可廣泛使用。政府不限制互聯網或移動連接，也不封鎖網上的政治或社會內容。然而，法律方面的發展——包括《網絡安全法（Online Safety Act）》的通過和一系列有利於加強監控和破壞加密的修正案——縮小了在網絡上自由表達的空間。





調查以100分為滿分，中國僅得10分。報告指出，2022年北京冬奧期間，以及中國網球明星彭帥指控中國前副總理張高麗性侵後，中國的網絡審查力道加大。中國政府持續加強對蓬勃發展科技行業的控制，包括制訂新規則，要求平台使用其演算系統宣傳中共意識形態。





新冠疫情仍然是審查最嚴格的話題之一。報告說，中國政府仍然是世界上最嚴重的網路自由侵犯者。新推出的法規將辱罵軍人、「英雄」和「烈士」的言論定為刑事犯罪。當局對網上持不同政見者判處嚴厲的監禁，包括對房地產大亨任志強判處18年徒刑。任志強發文批評當局處理新冠疫情不力，文章在網上引發強烈反響。



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台灣以79分成為亞洲網絡最自由的國家或地區。報告在談到台灣時表示，私營部門有時會與民間、政府與學術界合作，設計針對威脅網絡自由的創新因應措施。台灣面臨大量可追溯到中國的虛假訊息，即時通訊軟體Line與民間社會團體合作開發工具，供用戶在平台出現虛假訊息時得以通報；在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣政府也發起類似的協作，追蹤來自中國與戰爭相關的虛假訊息。





其中俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞是下降最嚴重的國家。





俄羅斯僅獲得23分，是今年網絡自由度下降幅度最大的國家。該國的互聯網自由度在入侵烏克蘭這段時間下降了7個百分點，達到了歷史新低。在入侵的最初幾周內，克里姆林宮封鎖了 Facebook 、Twitter 和Instagram，使俄羅斯人無法獲得關於戰爭的可靠信息。俄羅斯政府還封鎖了數千個網站，強迫媒體機構將入侵烏克蘭稱為「特別軍事行動」，並頒布法律規定對那些傳播有關衝突的“虛假信息”的人處以最高15年的監禁。





這些來自俄羅斯官方的限制， 大大增加了與網絡活動有關的風險，並加速該國獨立媒體機構的關閉或流亡。此外，俄羅斯軍隊在烏克蘭的行動也破壞了烏克蘭的互聯網自由、使烏克蘭用戶無法訪問主要的社媒平台和新聞網站。





報告涵蓋了2021年6月至2022年5月之間的發展。超過80位分析師和顧問參與此次研究，他們透過21個涉及訪問障礙、內容限制和侵犯用戶權利等獨立指標，評估每個國家/地區的互聯網自由度。

