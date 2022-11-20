【澳中貿易有望破冰?】總理：非一夜發生

Key Points 艾巴尼斯 (Anthony Albanese)預計，在他與習近平會面後，中國對澳洲的出口制裁將開始取消。

但總理指，即使取消貿易限制，但這不會在一夜之間發生。

艾巴尼斯本周較早些時候，在峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會 期間與中國國家主席會面。

澳洲總理艾巴尼斯在峇里島舉行的G20峰會，與中國國家主席習近平會面後，表示有信心中國將開始取消對澳洲的貿易制裁。





但他表示，如果真的發生，也不會在一夜之間發生。





艾巴尼斯在峰會季度結束時，在曼谷向《SBS新聞》表示「未來需要一段時間才能看到具體的改善。」





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澳中兩國最近因一系列問題導致局勢緊張，北京對澳洲的主要出口產品實施制裁，包括葡萄酒、大麥、龍蝦、牛肉、煤炭、棉花和木材。



艾巴尼斯：中國不會立即解除制裁

艾巴尼斯表示，澳中建交50周年紀念日將會在聖誕節前，可能是一個重要的里程碑，暗示可能會有部份貿易制裁會取消。





他指，在有關活動前，這是一個改善和穩定關係的機會。





週年紀念日將於12月21日正式舉行。





艾巴尼斯表示「我們需要做的是，繼續看到關係的改善，我希望看到澳洲貿易的障礙會被移除。」





但艾巴尼斯認為，與習近平的會面不會立即產生結果。





他指「這不是中國體制的運作方式。」，「體制的運作將是，中方將看到關係的不同變化，澳洲和中國之間有聯繫的事實。」，「這些消息將通過體制傳遞下去。」



艾巴尼斯以新西蘭為例，來區分不同國家的運作方式。





「這不像澳洲和新西蘭之間的討論，在領導人達成協議後，會立即發生變化。」





艾巴尼斯與習近平之間的一對一會談，是兩國6年來領導人級別的首次正式互動。





上一次是習近平在 2016年G20峰會期間，在德國與前澳洲總理譚保(Malcolm Turnbull)會面。



總理：對雙方來說都是雙贏

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但近年來隨著中國公司華為被禁止參與 5G網絡，以及前總理莫理遜政府呼籲對新冠病毒的起源進行調查，兩國關係嚴重惡化。





根據聯邦外交和貿易部(DFAT) 的數據，今年3月，澳洲與中國的貿易額，從2021年7月190億元的高位降至130億元。





在前總理莫理遜的領導時，中國部長拒絕接聽澳洲官員的電話或回覆其電郵。





艾巴尼斯表示，中國亦需要澳洲作為貿易夥伴，這不是一種單向關係。





「這是擺在桌面上的雙贏關係——這就是我們所追求的。」，「我們需要為了澳洲的利益，也為了中國的利益共同前進。」



新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也在曼谷亞太經合組織峰會（APEC）期間，與中國國家主席舉行會談，並已確認她計劃與貿易代表團一起訪問中國。





但艾巴尼斯表示，無法進行比較，因為新西蘭近年來與中國沒有同樣的外交問題。





他對明年是否會去中國旅行沒有發表意見。





「比起未來可能發生的外訪，我比較專注那些第一步行動。」



