【澳學者緬甸被拘】法院：與昂山素姬各囚3年

曾在雪梨麥覺理大學（Macquarie University）任層的的特內爾，是內比都智庫Myanmar Development Institute的總監，從去年12月起出任昂山素姬的經濟顧問。





去年2月，緬甸發生軍事政變，特內爾在5日後被捕，緬甸軍政府至今沒有公佈他的詳細控罪。





特內爾的妻子曾在社交網站發文稱，特內爾沒做錯任何事：「他用20年所學的經濟知識來幫助緬甸，他為緬甸人民帶來工作和就業。」





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上屆政府外長派恩（Marise Payne）亦曾派駐緬甸大使前往探望特內爾。





緬甸國營電視台指，特內爾因為曾經接觸國家金融機密資訊，企圖潛逃到海外。





軍政府法庭在今年8月就案件進行閉門審訊，當時昂山素姬及特內爾均不認罪。





另外，昂山素姬的3名親信亦被判罪成，同樣判監3年。





至於昂山素姬已經因多項罪名，至今合共被判處20年監禁，有部分案件目前仍在審理階段。

