【奧斯卡2023】 澳洲女星凱特布蘭琪入圍最佳女主角

要點 澳洲女星凱特布蘭琪 (Cate Blanchett) 在電影《塔爾》(Tár) 中飾演一位管弦樂隊的指揮家。

2023 年奧斯卡頒獎典禮入圍的演員來自多個國家。

馬來西亞女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》中主演的角色獲提名。

講述穿越多重宇宙的電影《奇異女俠玩救宇宙》在今年奧斯卡金像獎入圍名單中名列前茅，會員投選了幾部受大眾喜愛的熱門影片來角逐最佳影片獎。





《奇異女俠玩救宇宙》是一部科幻電影，劇情講述一個惱怒的女人試圖解決她的稅務問題，獲得 11 項提名，包括最佳影片和四項演員的提名。



Michelle Yeoh. (Pascal Le Segretain) 澳洲的凱特布蘭琪 (Cate Blanchett) 在《塔爾》(Tár) 飾演一位管弦樂隊指揮，獲得最佳女演員提名，楊紫瓊則以《奇異女俠玩救宇宙》中主演的角色同時入圍角逐。





入圍角逐的其他演員獎項的還有飾演搖滾傳奇天王「貓王」皮士利(Elvis Presley) 的奧斯汀畢拿(Austin Butler)，以及哥連法路（Colin Farrell），他在《伊尼舍林的女妖》飾演一位誓要回復友誼的農夫。





占士金馬倫 (James Cameron) 的《阿凡達：水之道》，該片目前有史以來票房收入第六位的電影。該片亦入圍角逐最佳影片。





《壯志凌雲：獨行俠》和《貓王》是北半球夏季最賣座的兩部大片，它們與史提芬史匹堡自傳式成長故事電影《法貝曼：造夢大師》、《伊尼舍林女妖》、《塔爾》、《上流落水狗》、《西線無戰事》一同入圍最佳影片。



能獲得業界最高殊榮的得獎者將於 3 月 12 日在喜劇演員占美金梅(Jimmy Kimmel)主持的頒獎典禮上揭曉，並在華特迪士尼公司的 ABC 網站上直播。





奧斯卡頒獎典禮和其他娛樂頒獎典禮一直努力吸引電視觀眾，尤其是那些花時間在 TikTok 和 YouTube的年輕人。





去年的奧斯卡金像獎頒獎典禮，當韋史密夫（Will Smith）在贏得最佳男演員獎前，摑了主持人基斯洛克（Chris Rock）一巴掌，吸引了大約 1540 萬電視觀眾收看，人數是有史以來第二少。





2023 年入圍的演員有來自不同國家的代表，包括澳洲、古巴、愛爾蘭和馬來西亞，還有英國和美國。





來自愛爾蘭的演員特別多，佔所有 20 項演員提名的四分之一，包括演出《伊尼舍林女妖》凱瑞康頓（Kerry Condon)、哥連法路（Colin Farrell）、巴利高根（Barry Keoghan)，和演出青春期電影《日麗》的保羅梅斯卡爾(Paul Mescal)。





得獎者將由組成美國電影藝術與科學學院 (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) 約一萬名演員、製片人、導演和電影從業員投票選出。



