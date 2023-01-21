新型詐騙！華人網上賣二手貨被利用 誤成換匯騙徒「同黨」

居於布里斯本的華人Amy本周三在本地一個微信群發消息，出手閒置的蘋果電子產品。群內一個名為「Abigail」的人士表達購置意向，同時提出需要澳元現金，希望以人民幣換匯。





由於澳洲常見換匯騙局，Amy一開始建議「Abigail」去找換店，但對方指找換店匯率過高。她考慮到自己今年也打算回中國，便答應以兩台閒置電子產品加1.5萬澳元，換取對方轉帳9.8萬元人民幣。





她也保持謹慎，不以銀行戶口接受轉帳，而採用可即時到賬的中國支付平台支付寶，同時要求在當面交收當天確認支付寶到帳後，才會把現金和產品交給對方。



騙徒向二手貨賣家提出以較優厚的匯率換匯。 Source: Supplied Amy向SBS廣東話表示，到了本周五約定在Sunnybank的交收時間前，對方突然表示無法趕來，改由他的「姪女」負責交收。「姪女」一邊和「Abigail」透過微信交流，一邊點算現金確認無誤。





然後，Amy繼續拿出電子產品清點，「姪女」卻露出疑惑神色。雙方再一溝通，才察覺有異：「姪女」其實是需要用人民幣換澳元的人士，並不認識「Abigail」，也不知道電子產品的事。





原來，「姪女」的中國家人想給她匯款，在網上發佈消息後，「Abigail」表示可以提供澳元。但在交收前，對方同樣聲稱由「妹妹」代為出面。而「姪女」在點算了Amy的澳元現金後，已立即告知中國家人，家人把人民幣匯入騙徒的戶口。





結果，「姪女」成了此宗騙局的受害者；而Amy雖然只是白跑一趟、無金錢損失，但卻誤成騙徒的棋子，還一度被「姪女」及其家人懷疑是「同黨」。



事發的Sunnybank Plaza，但騙徒自始至終沒有露面。 Credit: Google Map Amy接受訪問時表示，她非常小心慎防受騙，不料雖未成為行騙目標，卻遭騙徒利用。「（騙徒）一般都是假裝轉賬，然後想騙走貨物，或者說轉賬有問題，讓賣家把多餘的錢打回去。」





「但這個受害者是真的要換澳幣，而且數額也對。在我的角度來看，數錢的過程受害者也沒有甚麼可疑，所以數好錢我就等支付寶轉賬，再給他們電子產品和現金。然後受害者就發現自己被騙了。」





而記者在該網頁檢索，發現上述此類情況並未納入其所列的常見騙案類型。





Amy表示，「姪女」的家人初時難以接受，還繼續在網上和騙徒對質，但在確認Amy不是同黨並在澳洲報警後，也在中國向當地警方報案。「他們情緒非常低落......只能希望大家過個平安年。」

