澳洲14院校涉協助中介辦假學生簽證 引誘亞洲女性賣淫

調查發現，澳洲一些學校和教育中介以協助外國人赴澳求學為名，實際上卻是引進性工作者在本地賣淫。

Sex workers, women fleeing domestic violence, survivors of childhood abuse and Indigenous Australians are far more likely to have experienced PTSD.

Sex workers, women fleeing domestic violence, survivors of childhood abuse and Indigenous Australians are far more likely to have experienced PTSD. Source: Getty, NurPhoto / Alvaro Fuente/NurPhoto via Getty Images

澳洲刑事情報公署（Australian Criminal Intelligence Commission）對墨爾本妓院39 Tope的調查發現，其部份人員竟是在學校幫助下、以留學生身份來澳洲的妓女。

調查發現案件涉及一個全國性的犯罪網絡，有14間院校協助超過190名南韓女子來澳洲，然後在全國不同妓院工作。部份人最早是由澳洲韓裔「老鴇」Mae Ja Kim的非法賣淫集團在2018年招募。

一名執法人員透露，一些本地院校明知對方並非真正有意讀書，卻協助這些外國人獲得學生簽證——這其實已是邊境安全部門的長期問題。

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《時代報》（The Age）名為「Trafficked」的系列報道披露，這次調查最終未對任何人進行刑事起訴，涉事院校亦如常運作，但就顯示出移民系統被犯罪團伙利用的情況。
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報道採訪了其中一名受害人Karen，她於2014年在南韓被犯罪團伙招募，在優厚待遇的承諾下來到澳洲。然而，不諳英語的Karen因為要房租、妓院要求的外表打扮、支付學費以符合簽證要求等，很快債台高築。她的護照被扣下，直至還清債務。

她獲准在例假時休息一日，但曾經連續工作三個月：「我要早上8點開始化妝，一直工作到凌晨1點。」

《時代報》派出臥底記者接觸一些留學和移民中介。在雪梨和墨爾本經營中介公司的韓裔商人Doowon Kim，長期在警方的懷疑名單上，但他從未受到指控。

今年初，他引導假裝身在南韓、有債務問題的女記者來澳洲從事性工作。「澳洲是繁榮的國家，（性工作）需求很高。」
他們很瘋狂，因為（疫情後亞洲女性）供應減少，你會賺大錢。
他自稱「幫過很多人安排簽證」，「我幫了一個人，他帶來另一個人，因為這很『簡單』......所以最後我幫了很多人。」他又說：「你一開始要參加英文課程，但其實不用上課，沒功課，沒壓力......有些商業學校純純運作來給你這樣的人保留簽證。」

他還透露，他介紹過來自南韓、中國甚至北韓的客戶進入性工作行業，每月只需支付500元。

《時代報》後來以錄音與Doowon Kim對質，對方表示已向邊防署（ABF）「澄清」，又否認認識其中一位妓女。但他承認和Mae Ja Kim有交情，稱她為「大姐」。
MAE JA KIM COURT
Mae Ja Kim於2015年被控運作犯罪團伙引進東南亞的性工作者。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE
臥底記者亦接觸了唐人街Ausmon International移民教育中介的華人老闆Simon Feng。後者向假裝成中國妓女的記者表示，可以用假文件來申請簽證。「你的工作、家庭，都可以作假......他們（職員）可以幫你搞定。」

另一位雪梨的華人經紀Baoyan Zhang也提供該服務：「你不用上課......如果你3個月支付1400元，我們可以確保你獲得學生簽證，而學校不會舉報你。」

不過，沒有證據顯示中介與犯罪集團有關聯。

內政部未有對案件直接評論，僅回應教育機構和中介機構受澳洲高等教育質素及標準局（TEQSA）和澳洲技能質素監管局（ASQA）監管，都要遵守相關法例。
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Published 3 November 2022 at 5:32pm, updated 4 minutes ago at 5:38pm
By Koma Cheng
Source: SBS