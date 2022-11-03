澳洲14院校涉協助中介辦假學生簽證 引誘亞洲女性賣淫

澳洲刑事情報公署（Australian Criminal Intelligence Commission）對墨爾本妓院39 Tope的調查發現，其部份人員竟是在學校幫助下、以留學生身份來澳洲的妓女。





調查發現案件涉及一個全國性的犯罪網絡，有14間院校協助超過190名南韓女子來澳洲，然後在全國不同妓院工作。部份人最早是由澳洲韓裔「老鴇」Mae Ja Kim的非法賣淫集團在2018年招募。





一名執法人員透露，一些本地院校明知對方並非真正有意讀書，卻協助這些外國人獲得學生簽證——這其實已是邊境安全部門的長期問題。





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《時代報》（The Age）名為「Trafficked」的系列報道披露，這次調查最終未對任何人進行刑事起訴，涉事院校亦如常運作，但就顯示出移民系統被犯罪團伙利用的情況。



報道採訪了其中一名受害人Karen，她於2014年在南韓被犯罪團伙招募，在優厚待遇的承諾下來到澳洲。然而，不諳英語的Karen因為要房租、妓院要求的外表打扮、支付學費以符合簽證要求等，很快債台高築。她的護照被扣下，直至還清債務。





她獲准在例假時休息一日，但曾經連續工作三個月：「我要早上8點開始化妝，一直工作到凌晨1點。」





《時代報》派出臥底記者接觸一些留學和移民中介。在雪梨和墨爾本經營中介公司的韓裔商人Doowon Kim，長期在警方的懷疑名單上，但他從未受到指控。





今年初，他引導假裝身在南韓、有債務問題的女記者來澳洲從事性工作。「澳洲是繁榮的國家，（性工作）需求很高。」



他們很瘋狂，因為（疫情後亞洲女性）供應減少，你會賺大錢。

他自稱「幫過很多人安排簽證」，「我幫了一個人，他帶來另一個人，因為這很『簡單』......所以最後我幫了很多人。」他又說：「你一開始要參加英文課程，但其實不用上課，沒功課，沒壓力......有些商業學校純純運作來給你這樣的人保留簽證。」





他還透露，他介紹過來自南韓、中國甚至北韓的客戶進入性工作行業，每月只需支付500元。





《時代報》後來以錄音與Doowon Kim對質，對方表示已向邊防署（ABF）「澄清」，又否認認識其中一位妓女。但他承認和Mae Ja Kim有交情，稱她為「大姐」。



Mae Ja Kim於2015年被控運作犯罪團伙引進東南亞的性工作者。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE 臥底記者亦接觸了唐人街Ausmon International移民教育中介的華人老闆Simon Feng。後者向假裝成中國妓女的記者表示，可以用假文件來申請簽證。「你的工作、家庭，都可以作假......他們（職員）可以幫你搞定。」





另一位雪梨的華人經紀Baoyan Zhang也提供該服務：「你不用上課......如果你3個月支付1400元，我們可以確保你獲得學生簽證，而學校不會舉報你。」





不過，沒有證據顯示中介與犯罪集團有關聯。





內政部未有對案件直接評論，僅回應教育機構和中介機構受澳洲高等教育質素及標準局（TEQSA）和澳洲技能質素監管局（ASQA）監管，都要遵守相關法例。

