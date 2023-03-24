【罕見天文現象】今晚（周五）澳洲多處或現南極光

該中心正發出「強烈磁暴警報」，因太陽表面將出現「三十倍大於地球」的冕洞、預計會引起大型地磁風暴，影響通信和 GPS 衛星、電力系統和航天器的運行。





為何會出現磁暴？





所謂的磁暴，是由於太陽的巨大日焰所產生太陽風震波或磁雲、與地球磁場交互作用下、在地球所引起的磁場擾動。





氣象局將測量三小時內地磁活動的 K 指數、提升至六級，屬於「中等水平」。據預測，高度地磁活動亦會令澳洲和新西蘭較近南極（高緯度）地區，今晚都有機會出現「南極光」。





美國國家海洋及大氣局太空天氣預報中心也預測美國紐約、愛達荷和華盛頓州地區將出現強烈的極光。





甚麼是冕洞？





據維基百科的解釋，冕洞是太陽的日冕位置附近，因太陽粒子會從該地區以較高的速度逃逸，而創造出氣體和能量密度較低的一個「低溫區域」。





當在紫外線或 X 射線波長下觀察時，有關區域在太陽外層大氣中看起來是黑暗，因此被稱為「洞」。



