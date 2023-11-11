全球「最搵錢航線」花落澳洲 載客量減但票價飆升

《澳洲金融評論報》（AFR）引述國際航班數據公司OAG的數據指，雪梨飛往墨爾本的航線在2023年上半年為航空公司帶來了12.1億美元（約合19億澳元）的收入，幾乎達到新冠疫情前的兩倍，成為全球最賺錢的航線。





該頭銜原本屬於紐約飛往倫敦之間的航線，它在2019年上半年的收入約為8.5億美元，而今年同期增長至11.8億美元。數據顯示，雪梨墨爾本航線當年只有6.1億美元，但後來居上，收入暴增97%。





然而，從雪梨前往墨爾本的人數卻有所減少——與2019年相比，今年改航線的載客量下降11%，航線運力減少7%。





與此同時，截至今年6月30日，澳洲航空（Qantas）的國內航班利潤達到24.7億澳元，創紀錄地增加了18%，高於2019年的13%；維珍航空（Virgin Australia）也實現了11年以來的首次盈利。





十大收入最高的航線，2023年上半年都比2019年有所增加。 Credit: AFR 根據OAG的數據排名，阿拉伯半島最大城市、沙特首都利雅得（Riyadh），飛往該國新興金融中心吉達（Jeddah）的航線，收入從2019年僅約3.5億美元，暴漲至超過10億元，躋身全球賺錢榜單第三。





同樣位於中東的杜拜非利雅得航線，也暴漲近4倍衝上第4位；美國國內航線包攬5至7位；新加坡飛雪梨也增長約兩倍排第8。



