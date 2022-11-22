澳洲東部地區今續受強風吹襲

澳洲氣象局警告，東部地區居民今天將繼續受到大風吹襲，雖然情況會比昨天減緩，但居民亦要為此作好準備。

WILD WEATHER ADELAIDE

澳洲東部地區於昨天受到強風吹襲後，多處地區發生樹木倒冧和電纜切斷的情況 Source: AAP / MORGAN SETTE

澳洲東部地區於昨天受到強風吹襲後，多處地區發生樹木倒冧和電纜切斷的情況，一些屋頂甚至被大風掀起，一些地區的陣風時速超過 130 公里。而東部地區居民亦正開始為昨天因烈風所造成的破壞進行清理工作，同時，新州、維州和南澳的緊急救援服務（SES) 昨天亦接到數以百計的求助電話，

氣象局亦警告說，在澳洲東部地區亦可能會出現暴雨帶，並會為新州和維州多個已經遭洪水蹂躪的地區帶來進一步的壓力。

新州緊急救援服務助理專員霍根 (Nicole Hogan) 表示，他們擔心昨天（21／11）在新州內陸地區發生的雷暴和大雨，將會再次令河流上漲。而她表示，該部門將繼續為一些像福布斯（Forbes）受洪水淹沒的社區提供支援。

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總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 今天（22／11） 亦與新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）抵達新州受洪水影響的中部地區 Eugora 巡視， 而當地一些地方在未來數天，河流仍然會暴漲

艾巴尼斯亦對當地一名社區護士的工作表示感謝。

艾巴尼斯說：『感謝你所做的一切。』

而代表當地Calare區的聯邦議員魯吉（Andrew Gee）對總理表示，許多居民都希望在當地重建家園。

魯吉說：『很多人想留（繼續）留在這裡，所以我們希望盡可能支持他們。』

新州緊急服務隊亦正在Euabalong地區的Lachlan河流域和位於Deniliquin地區的Edward河流域繼續準備防洪工作，Lachlan 河於周日的水位達致頂峰，接近創紀錄的 7.59 米，略低於預測的 7.8 米。

而總理在訪問Eugowra期間亦宣布，會撥款50,000 元為當地受洪水影響的小生意人士和非牟利組織提供協助。

艾巴尼斯說：『這個城鎮遭受破壞，但這裡卻是一個十分有韌力的城鎮。』

州長佩洛德也表示，這筆款項將幫助該鎮和其他類似城鎮進行重建。

同時，緊急救援人員今天亦會優先處理一些地區的救援工作，包括：Forbes、Condobolin、Euabalong、 Eugowra, Walgett、 Bourke、Hay, Albury, Echuca, Mildura、Deniliquin, 及 Moulamein。

雪梨市區和 Illawarra地區今天亦有大風警報。到今天早上 5時為止，新州緊急服務部在過去 24 小時內一共接到約 900宗求助電話。

至於維州今天的氣溫將會驟降，同時，今個星期當地的氣溫比以往同時期的平均氣溫要低攝氏 5至 15 度。維州一些偏遠地區今早只錄得攝氏八度的低溫，大風令感覺比實際寒冷。雖然氣象局預計當地受烈風影響的程度今天將會紓緩，但仍然會有不穩定的情況。而昨天在維州某些地區的風速高達每小時 130 公里。

而維州緊急服務部已接獲超過 1400宗求助電話，全州有超過 100棵樹倒塌。

而南澳截至今天上午為止，大部分因電纜倒冧而停電的情況經已陸續改善主， 但由於梅利河（River Murray）的洪水繼續上漲，南澳州州長宣布當地進入緊急狀態。

預計他會在今天較後時間宣布救災的援助。當地今天仍會再次受大風影響。

另外，昆州今天將面對火災和熱浪警告。
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Published 22 November 2022 at 11:52am, updated 18 minutes ago at 12:00pm
By Selina Kong
Source: SBS