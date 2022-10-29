首批澳籍伊斯蘭國成員家屬返回澳洲

要點 首批從敘利亞返遣澳洲的澳籍伊斯蘭國成員家屬，包括4名婦女和13名兒童。

他們自2019年伊斯蘭國倒台後，一直被羈留在敘利亞東北部的Roj拘留營。

激進恐怖組織伊斯蘭國（IS）自2019年倒台以來，一批澳籍伊斯蘭國成員的家屬，一直被羈押在敘利亞 Roj 拘留營地，當中包括4名澳洲婦女和13名兒童，他們得到澳洲政府協助，被送到伊拉克的埃爾比勒，再轉送返回澳洲，今天抵達雪梨。





今個月初，艾巴尼斯政府批准一項救援計劃，將為數16名婦女和42名兒童的澳籍伊斯蘭國成員的家屬帶返澳洲。





聯邦政府與庫爾德當局合作下促成今次的行動，據報當中包括對這他們進行DNA測試，來證明他們是澳洲公民。



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這批家屬當中，大多數兒童都是在敘利亞出生，意味他們將是第一次踏足澳洲。





德國、法國和丹麥亦有將屬於他們國籍的公民從敘利亞帶回當地。





救助兒童會行政總裁廷克勒（Mat Tinkler）表示，今次行動令這批兒童重燃希望。





廷克勒說：「我們高度讚揚澳洲政府履行承諾，將這班無辜兒童及其母親送回澳洲。」





他又說：「這些兒童現在可以將恐怖的戰爭拋諸腦後，從磨難中恢復過來，並期待在澳洲的家中度過一個沒有恐懼和暴力的童年。」





他說，仍有30多名澳洲籍兒童，被羈押在敘利亞東北部的難民營中，促請政府盡快將他們送回澳洲。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，在執行今次遣返任務之前，已經對他們進行了詳細的個人安全評估。



歐妮爾在一份聲明中表示：「在任何時候，都是以所有澳洲人的安全和保障，以及參與行動的人員安全為重點。」





她又指，根據國家安全建議，政府在作出遣返決定時，仔細考慮了安全、社區和福利因素。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）警告說，遣返行動不符合國家利益，聲稱今次救援可能會加劇澳洲恐怖主義的風險。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲人的安全始終是最重要的，政府將繼續根據國家安全建議採取行動。





他說：「我們始終會以確保澳洲人安全的方式行事。」





內政部秘書長佩祖羅（Mike Pezzullo）拒絕就今次遣返行動發表評論，但就證實，敘利亞難民營中仍有澳洲籍的婦女和兒童，並指澳洲安全及情報組織（ASIO）及其他機構會繼續「不斷審查」進入難民營的能力。



