【好消息】澳洲新感染愛滋病毒人數創新低

專家表示，澳洲新感染愛滋病毒的人數下降的原因，可能多了男同性戀者或雙性戀者，在與男性發生性行為前，服用了人類免疫缺陷病毒（HIV） 預防藥物（PrEP）、多了人去進行愛滋病毒檢測，以及愛滋病毒帶菌者得到適當的治療有關。





澳洲在2021年的新愛滋病毒感染個案有552宗，是自1980年代愛滋病毒/愛滋病流行以來創下的歷史新低。





但這些感染個案當中，有近一半（48%）的人是很後期才知道自己感染病毒，意味有人在不知情的情況下，感染了愛滋病毒至少四年。



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什麼是愛滋病毒？這些數據顯示了什麼？

愛滋病毒的全名是人類免疫缺陷病毒（HIV），顧名思義病毒會削弱人的免疫系統。如果帶菌者不接受治療，他們很可能會在10年內，便會患上愛滋病，即「後天免疫力缺乏症」（AIDS），這會嚴重阻礙身體抵抗感染的能力。





愛滋病毒會透過精液或血液等體液傳播，通常經由不安全的性接觸或共用針筒吸毒傳播。





柯比研究所（Kirby Institute）週二公佈的最新年度監測報告估計，截至2021年底，澳洲有 29,460 名愛滋病毒帶菌者，估計他們當中有 82% 的病毒載量受到抑制。



報告又指，這552宗新愛滋病毒感染者中，大多數（68%）的人，是曾與男性發生性行為的男同性戀和雙性戀者。這個數字，在過去10年中，減少了一半以上（52%）。





去年，新愛滋病毒感染的異性戀者有 27%。而異性戀者的確診感染人數在過去十年中，只是減少了28%，減少幅度較低。





而因為共用針筒注射吸毒而感染愛滋病毒的人不足2%。



新冠疫情令感染人數減少

專家又指，2021年，澳洲部分地區經歷了嚴格封城，澳洲的國境直至2022年2月才重開，這些都是導致感染愛滋病毒人數減少的因素，原因是





柯比研究所流行病學家麥格雷戈（Skye McGregor）說：「有證據表明愛滋病毒檢測減少，臨時性伴侶減少，以及進出澳洲的人減少有關。」





他又指，隨著擺脫新冠疫情大流行，並回復至大流行前的運作，呼籲大家要採取預防感染愛滋病毒的措施，並需要經常進行檢測。





澳洲愛滋病組織聯合會（AFAO）的目標是到了2025年，澳洲可以基本消除愛滋病毒。





但麥格雷戈博士說，澳洲目前實現了這目標的「大約一半」，但「最後的一半將很難實現」。因此，呼籲大家現在要與受影響的社區協商，制定一套完善的預防計劃和護理策略。

