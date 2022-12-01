Telstra 警告：蘋果手機某型號 將遲於聖誕交付

在黑色星期五及各種優惠折扣加持下，不少民眾都希望趁機入手一部價格不菲的手機，蘋果 iPhone 手機便是不少人的選擇之一。





蘋果 iPhone 14 系列在本年9月份出售，但開售不久，已出現缺貨。但隨著對新手機的渴望，仍有不少民眾向不同零售商或電訊公司「訂機」。





受制於蘋果在中國工廠富士康爆發大型遊行示威與衝突，蘋果iPhone 早在上周已宣布將受影響。





澳洲最大的手機零售商之一 Telstra亦對客戶作出警告，表示某些版本的 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 預計會延遲 7 至12 周。





但運輸延遲的時間長短取決於 iPhone 的顏色和存儲配置。 例如，具有 128GB 存儲空間的黑色 iPhone 14 Pro 面臨2 至4個星期的延遲，而具有 256GB 存儲空間的同一部手機會立即發貨，而具有 512GB 和 1TB 存儲空間的型號要到 2023 年 1 月或 2 月才能上市。





Telstra 現在談到其受影響最嚴重的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 機型時表示：由於全球庫存短缺，這款機型要到聖誕節後才能上市。





Apple 在 11 月 6 日已預測將會延遲，在此之前，中國嚴格的清零政策迫使台灣合同製造商富士康在中國鄭州運營的一家主要 iPhone 工廠部份關閉。





蘋果在 11 月警告：「該工廠目前的運營能力大大降低……我們現在預計 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的出貨量將低於我們之前的預期，客戶將需要更長的等待時間才能收到他們的新產品。」





Evercore分析師Amit Daryanani表示，團隊認為鄭州工廠在近一個月，產能只在60％至70％，預計全球約有500萬至800萬部iPhone供應將受限制。他又指，中國反清零抗爭將削弱需求，而中國佔蘋果收入五分之一。





Visible Alpha匯集銀行分析師則預測，蘋果本季淨利萎縮6.2%至25億美元，約800萬至1,000萬部iPhone生產將受衝擊，但如果富士康工廠的騷亂得不到迅速解決，數字可能會更高。





澳洲最大的 iPhone 零售商 Apple 本身現在警告客戶，在線訂購的所有 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 型號預計會延遲四個星期，這意味著它們不會在聖誕節前到貨。





在線搜索店內可用性報告顯示，在雪梨、墨爾本、布里斯本或珀斯的任何 Apple 商店中，幾乎沒有 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max 型號（如果有的話）。





蘋果發言人拒絕就手機短缺發表評論，但iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 機型的供應似乎並未受到影響。

