防癌意識薄弱 澳洲男性比女性更易患皮膚癌

澳洲將於下月起，在全國發起一個耗資 1,000 萬元的運動，提醒大家在炎熱的夏季，要注意預防皮膚癌。





該調查發現，在夏天時，每兩名澳洲男士中，只有一人會找尋求一些可以遮蔭的地方來躲避陽光；另外，每三名男子中，更只有一人會經常塗防曬霜。





該協會指，皮膚癌經常被稱為澳洲「國家癌症」(national cancer)，原因是澳洲在皮膚癌發病率方面，位於全球榜首。





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根據最新統計數字，預料今年 (2022 年）皮膚癌新症的數目，會達致 1 萬 7,756 人，其中 10,374 是男性，女性則佔 7,382 人。





另外，估計皮膚癌新症，佔今年所有癌症新症個案 11%。





至於死亡方面，預料今年因皮膚癌致死的人數，將達至1,281人，其中男性佔 825 人，女性則佔456 人。





截至 2017 年末為止 (由 2013 至 2017 年這 5 年的斷症)，澳洲有接近 6 萬 3,000 人患有皮膚癌。

