中國疫情後大推基建 澳洲礦商將受益

雖然西方國家經濟放緩，面對通脹上升、烏克蘭戰爭和經濟下滑，令市場前景黯淡，但投資者認為， 佔全球原材料需求5成以上的中國，將為澳洲的4000億元的資源產業提供一定的支撐。





據《雪梨晨鋒報》報道，Ausbil全球資源基金表示，隨著通脹飆升和利率上升，有可能使西方經濟陷入衰退，並指「世界經濟在東西方之間發展著不同的故事」。該基金的聯合投資組合經理史密斯（Luke Smith）和斯圖爾特（James Stewart）表示，通脹壓力較小的中國已經開始刺激增長，預計將在 2022 年下半年和 2023 年加速刺激經濟。





他們說：「儘管西方發達經濟體正在放緩，但中國正在重新開放，並且可能會通過重大刺激措施加速擺脫最近因新冠疫情封鎖所帶來的影響。」





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一直以來， 中國是澳洲最賺錢的出口產品，煉鋼原料鐵礦石的最大買家 。 等於2021年，中國就佔澳洲鐵礦石出口收入$1,260 澳元。





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雖則如此，包括BHP、Rio Tinto 以及Fortescue在內的鐵礦石生產商，今年面臨著疲軟的市場狀況， 由於新冠疫情的限制和房地產行業放緩，軟化了中國對鋼鐵的需求，鐵礦石一度跌至＄100美元（＄145澳元）一噸 的低位。





礦業龍頭BHP上周表示，它正在為短期內仍會波動的經營環境做好準備，但預計中國經濟將在整個財政年度有所改善。



中國受通脹影響較小 預料大力刺激經濟

BHP 行政總監亨利（Mike Henry）說：「在我們看到全球整體增長放緩的背景下，各國央行都採取措施應對在大多數發達經濟體中看到的較高通脹，但如果我將有關國家與中國進行對比，中國正試圖擺脫其因新冠疫情封鎖帶來的影響。」





「我們認為這是推動全球增長的順風，我們預計中國也會有一定程度的刺激措施出台。 」





澳洲最大的鋼鐵原料鐵礦石生產商Rio Tinto表示，中國沒有經歷與美國或歐洲國家相同的通脹壓力，這對Rio Tinto來說是好消息，因為會為北京提供更大的刺激經濟空間。





儘管疏時世界面臨的經濟環境無法與 2008 年全球金融危機相提並論，但Ausbil預計，中國將採取相似的應對方式，以積極刺激措施推動經濟增長，這將需要大量原材料來建設基礎設施。



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中國任何加速需求均能支撐礦石價格

Ausbil 表示，在 2008 年至 2009 年期間，在刺激經濟活動的支持下，中國的鐵礦石需求分別增長了 16% 和 41%。





中國對銅的需求每年增長 20%，而世界其他地區的需求則平均下降 10%。中國的鎳需求於 2008 年下降了 13%，但在2009 年有顯著增長，儘管當時世界其他地區的鎳需求下降了 15%。





Ausbil的聯合投資組合經理史密斯和斯圖爾特說：「儘管西方的需求可能會減弱，但市場吃緊，而中國任何加速的需求都應該足以支撐已經薄弱的價格。」





「從投資的角度來看，這並不意味著我們在當前環境中要積極投資，因為存在很大的不確定性，但這種觀點確實支持我們在當前市場上保持正面。」



