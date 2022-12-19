澳洲太陽能電動車刷新世界紀錄

新南威爾士大學工程系學生打造的 Sunswift 7 太陽能賽車有望保持一次充電、行駛1000 多公里的最快電動車紀錄。





Sunswift 7 車輛由電池和車頂和發動機罩上的太陽能電池板提供動力，完成了維州澳洲汽車研究中心 240 圈的挑戰，比從雪梨開往墨爾本的距離更遠。





但這輛車由於電池故障，需要停站14分鐘，差點未能挑戰紀錄。





Sunswift 團隊經理霍爾登 (Andrea Holden) 表示，這場勝利「證明了團隊中每個人的所有努力」，他們最初為兩年一度的普利司通世界太陽能挑戰賽創造了該車輛，該挑戰賽因 2021 年的新冠大流行而取消。





該輛電動車在挑戰期間，花了 14 分 52 秒修復電池，而在整個評審中只允許以15分鐘維修。





這一名帶領紅牛隊獲得四次世界錦標賽冠軍的教授表示，鑑於球隊必須克服的障礙，這一成就更加「令人難以置信」。





他指「這是一群非常聰明的業餘愛好者，他們把不同元素以一種絕妙的方式組合在一起。」





Sunswift 7 賽車的重量為 500 公斤，是標準電動汽車的四分之一，車身低矮，風阻係數僅為 0.095。





霍爾登教授表示，由於成本和其他實用性，該車不會成為「未來的量產車」，但表示其設計可以為未來節能汽車的設計提供寶貴的經驗教訓。





除卻Sunswift 7外，新南威爾士大學（University of NSW）的學生早在2018 年已嘗試以 Violet ，一輛第六代的太陽賽車刷新最具效能車輛的健力士世界紀錄，而該團隊亦已不止一次刷新該世界紀錄。



