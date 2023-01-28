【小數怕長計】一項無心之失可致每年損失過千

財務機構ING Australia在12 月委託進行的研究，向約 1000 名澳洲成年人進行訪問，結果顯示澳洲人每月平均會因為不再使用或忘記取消的網上收費服務而損致財務損失。





研究亦指，若消費者取消這些無用的付費服務，每年可慳回超過$1261。研究人員推算，以全國計算，有關費用的金額一年超過 80 億。





這些收費服務包括，不再使用的串流媒體平台、付費牆(Paywall)服務，以及「數碼健康、飲食及健身計劃」。申請或訂閱後不用的頭三位收費服務包括：



收費娛樂服務（45%）、 健身中心會籍（15%）、 收費健身應用程（12%）。

民意調查亦發現，每個月都有開支計劃的受訪者當中，有四分之一人承認對這些額外支出的管理安排未夠完善。









有超過55％受訪者，將在今年之內取消這些不再用的訂閱計劃；五分之二的受訪者則表示，他們一直有跟進無用或已停止使用的收費項目。





當中有人曾採取措施削減支出或取消項目，但平均仍需時 9 個月才能解決，延誤造成的損失估計超過 960 元。





表示有意放棄娛樂或遊戲按時收費項目支出的受訪者佔63%是 Z 世代，只有約4成屬於嬰兒潮 (40%)、X 世代 (41%) 或千禧一代 (47%)的人士表示會如此行。





很大部分澳洲人都會通過電子郵件通知 (47%)接收這項服務／項目的收費資訊、在手機上設置提醒 (27%) 或利用日記中 (21%) 來控制支出的人則較少，有大約十分之一的人要依靠家人和朋友的提醒。





雖然經濟仍然困難，但調查結果表明澳洲人似乎將繼續在這些按時收費服務上消費，已經有訂閱這些付款服務的人當中，近六成表示仍尋求增加訂閱其他收費服務，這類受訪者去年平均每月的額外支出約為 48 元。



