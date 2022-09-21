【估佢唔到】澳洲竟是全世界最有錢

過去一、兩年，全球發生「財富爆炸」，超高淨資深擁有者突然自去年的46,000 急升至創紀錄的218,200人。





於2021年，在人均財富上，澳洲只是第四富有的國家，僅次於瑞士、美國和香港。 去年年底，澳洲成年人的平均財富為 550,110元，而財富年增長達 66,350 元。





一份由投資銀行瑞士信貸發表的新報告表示，去年年底澳洲成人個人財富中位數達41萬元，澳洲人是世界上「最有錢」的人。





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在今年，有39 萬澳洲人新晉成為百萬富翁，使澳洲百萬富翁的總數增加至220萬。





新報告內亦表示澳洲共有4630名超級富豪（資產總值超過5000萬元），去年新增1350 人。





截至2021年，最富人有1%澳洲人持有全澳21.8%的財富，遠高於2007年的19.6%。





雖然高淨資產值的人數因股市、房地產等因素「大幅攀升」。根據 CoreLogic 的數據，2021 年獨立屋價格上漲了 24.6%，單位價值上漲了 14.2%。 ASX 200 去年的總回報率為 17.2%。





但該報告相信這已是峰值，因為澳洲房地產因通脹、加息而暴跌。





瑞士信貸財富管理主管馬爾（Michael Marr）表示，支撐去年財富驚人增長的有利條件不太可能持續下去。





他表示：「展望未來，仍對通脹上升的影響保持警惕，利率不可避免的上升會對以 GDP 為支撐的兩個主要財富來源、即住屋及金融資產的估值產生連鎖反應。」





澳洲金融服務公司Barrenjoey 首席經濟學家 Jo Masters 周一(9月19日）表示，她預計更高的利率將導致全國房地產價格下跌 16%，雪梨房地產更會下跌 25%。





根據 CoreLogic 的每日房屋價值指數，在雪梨房地產價格下跌 6.3% 的帶動下，過去三個月首府城市的住宅價格下跌了 4.4%。





本季度布里斯本的房價下跌了 4%，墨爾本的房價亦下跌了 3.9%。



報告亦指出：世界上最富有的0.00004% 人口的財富大幅增加，全球的貧富懸殊情況愈來愈嚴重。





報告指出造成這一個現象可能是由於新冠大流行期間金融資產價值飆升。





到2021年底，全球財富總額為463.6萬億元，增長了41.4萬億元，增長了9.8%。





在2021年，美國的數百萬富翁人數增加了520萬，達到了6250萬，其中有三分之一以上的全球百萬富翁居住在美國。





中國位居第二，擁有全球10％百萬富翁，高於日本的5.4％，英國的4.6％及法國的4.5％。





經濟學家和報告作者肖羅克斯（Anthony Shorrocks）表示，於2021年，家庭財富增加最多的國家是美國，其次是中國，加拿大，印度和澳洲。





雖然有七個國家（美國，中國，日本，英國，法國，德國和加拿大）擁有比澳洲更多的百萬富翁，但人均財富中位數而言，澳洲人均財富位於全球之冠，高於比利時，新西蘭和香港。





最富有的 10 個國家



（以下是以澳元計算的成人人均財富中位數）：



澳洲 - 409,055 元 比利時 - 400,080 元 新西蘭 - $345,375元 香港 - 302,244 元 丹麥 - 255,633 元 瑞士 - 251,019 元 加拿大 - 225,884 元 荷蘭 - 213,548 元 英國 - 211,397 元 法國 - 207,843 元