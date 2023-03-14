【及時雨】當局改革醫保稅 每年可幫你慳逾900元

目前法例下，如果沒有購買私人醫療保險，年薪逾9萬元的單身人士以及年薪逾18萬元的家庭，必須繳付應稅收入中1-1.5%的醫療保險附加稅（Medicare Levy Surcharge）。





該措施在何華德政府實施，旨在向富人征稅，但收入門檻已經近10年沒變，意味著一些9.4萬元收入平均線以下的人士也受到影響。目前預計總共有超過41.1萬名澳洲人要繳交該稅項。





《每日電訊報》報道，當局正考慮提高收入門檻，單身人士增至9.3萬元，家庭增至18.6萬元，同時，低於該門檻的人士如果買保險，政府將補貼四份之一的保險費。





新例將於今年7月1日起實施，將為更多人節省940元的醫療保險附加稅。不過年薪介乎9.3至9.4萬元但又沒買保險的人，仍需要支付。





墨爾本大學醫療專家、前衛生部秘書長Stephen Duckett表示，醫療保險附加稅應該廢除，因為大多數富人都有買保險，其向富人征稅的初衷已作用不大。



