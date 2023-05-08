澳洲退休基金增加對煤炭等能源投資 與減碳目標背道而馳

Market Forces表示，這些退休基金在這些對擴大化石燃料負責的公司中增加了超過340億澳元的投資。





Market Forces在聲明中表示，退休基金通過大量購買擴大化石燃料的公司，讓這些公司逃脫應負責任，從而對氣候造成諷刺性的侵害。一些基金已經承諾在2050年實現其投資組合的淨零碳排放。



有研究氣候變化的科學家表示，澳洲近年出現的天災和反常天氣都與氣候變化有關。 Source: AAP / SAMARA ANDERSON/AAPIMAGE Commonwealth Super Corp, AustralianSuper, Australian Retirement Trust, Aware Super and AMP Ltd 等公司，管理總資產超過1萬億澳元。路透社就報道向幾家公司查詢，暫時未有回應。





Market Forces 點名 AustralianSuper ，指該公司在2022年將其對澳洲頂級獨立天然氣生產商Woodside Energy Group Ltd（WDS.AX）的持股增加了約19倍。



由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭使商品價格飆升，市場對石油和天然氣公司的投資興趣增加。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE AustralianSuper 發言人以電郵回應稱，由於天然氣是有序地作「能源轉型」的關鍵部分，因此增加了其持股。





「作為積極和負責任的股東，我們將繼續積極與Woodside進行接觸，以了解公司計劃如何轉型以在低碳環境中為會員創造長期價值。」





由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭使商品價格飆升，市場對石油和天然氣公司的投資興趣增加，這可能部分解釋了基金增加在化石燃料公司股權的舉動。據Market Forces估計，通過基金，超過1400億澳元的澳洲退儲蓄投資於化石燃料公司，這些基金的成員在這些公司的股權投資平均占比超過9％。

