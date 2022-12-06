連續八次加息 利率創十年新高

要點： 澳洲儲備銀行再次將現金利率上調 25 個基點至 3.1厘。

現金利率目標處於 2012 年 11 月以來的最高水平。

此次加息標誌著自 5 月以來連續第八次加息。

澳洲儲備銀行 (RBA) 將官方現金利率上調 25 個基點至 3.1厘，為 10 年來的最高水平。





現金利率自 2013 年 4 月以來從未超過 3厘，但自 2012 年 11 月以來一直高於 3.1%，當時為 3.25%。





周二(12月6日）的加息是第八次加息，利率從年初的 0.1% 的歷史低點開始上升。增加利率目的是儲銀嘗試回應澳洲嚴重的通脹問題。





這一決定將在聖誕節前夕為貸款者帶來更重的負擔，目前不少澳洲人表示已為不斷上升的生活開支苦苦掙扎。





對於擁有 500,000 元抵押貸款的家庭來說，利率上調 0.25 個基點，可能會導致每月貸款增加 900 元或每年增加 10,000 元。







