5款養老金產品不達標 其中一款涉及資金達210億

澳洲審慎監管局（APRA）公布了年度養老金公司(Super fund)業績測試報告書，其中代表603,000名成員，涉及278億資產的五隻養老基金未能通過第二年度的業績測試。





其中BT Super 的MySuper的退休產品(Retirement Wrap)，涉及基金款達210億，但已是第二年未能評估準則。





未達標的另外四款產品包括：LifetimeOne的Australian Catholic Superannuation and Retirement Fund、Balanced (MySuper)的Energy Industries Superannuation Scheme、AMG MySuper的AMG Super及西太平洋集團Plan MySuper的退休產品。





Advertisement

五款產品中只有西太平洋的產品未被禁止新成員加入。



五款不達標的養老金產品 所有五款不達標的基金都必須要在本年 9 月 28 日(星期三)之前告訴其成員他們的產品表現不佳，並呼籲他們將養老金轉移到其他公司。





澳洲審慎監管局（APRA）執行董事科爾（Margaret Cole）表示去年有13款產品未能達標，今年下降到只有5款，總結果體現了在過去12 個月養老金公司所取得的進步。她表示：令人高興的是，幾乎96%的MySuper退休金產品會員，即相當於1310萬會員賬戶，都在使用一款表現良好的MySuper產品。





同時，表明測試令超過510萬MySuper會員（略高於38%）現在支付的費用低於去年。她指這是APRA加強監管的結果，促使受託人採取有意義的行動來改善會員的成果。





APRA鼓勵養老金受託人繼續探索提高其MySuper產品效率的方法。





政府已經宣布，將對其運作進行審查，隨後將表現測試擴大到更多產品。最新的APRA數據發現，超過60%的目前未經測試的產品表現不佳。





退休積金消費者組織的羅倫則建議：「對於那些看到自己的退休金產品出現在這個名單上的澳洲人來說，一個明確的信息是要權衡你的退休金是否在為你的退休生活盡心盡力地服務。通過澳洲稅務局（ATO）的YourSuper比較工具，便可以很簡單地比較退休金的回報和收費。」





APRA於去年引入了年度表現測試，並要求受託人對其投資策略的執行負責。





該測試根據針對每款產品的資產配置量身定制的明確而客觀的基準來評估產品的長期表現。





2021 年有13款 養老金產品未能通過測試，其中四款已退出市場。

