現代奴隸制下倖存者 仍為住屋苦苦掙扎

要點： 過去四年，在澳洲的現代奴隸人數增加了一倍多。

研究強調，提供安全和可持續的住屋是對倖存者提供支援的關鍵方面之一。

倖存者面臨住屋障礙，例如缺乏可靠的收入以及無保障的移民身份。

澳洲在迅速增長的現代奴隸制全球問題中未能倖免。事實上，新研究發現，生活在現代奴隸制中的人數在過去四年中增加了一倍以上，估計達到 41,000 人。





可悲的是，很少有人被正式認定為受害者並能夠獲得重要的支援。例如，在 2021-22 財年，澳洲聯邦警察僅收到 294 宗有關現代奴隸制和人口販運的報告。





澳洲政府最近為人口販運倖存者提供了 2340 萬元的資金援助，這將使更多倖存者能夠在無需向警方報案的情況下，獲得支援。





然而，這個對現代奴隸制和住屋的研究發現，要讓他們獲得必要的支援，政府還需要做更多的工作，特別是在提供安全和可持續的居所方面。



為什麼倖存者難以找到住房？

在英國，現代奴隸制的倖存者可通過專門針對人口販運的庇護所獲得政府資助住宿。但在澳洲，倖存者欲獲得住宿，要透過「被販運者支援計劃」(Support for Trafficked People Program) 並取決於他們所在州和領地所提供的服務。





這意味著在當前的住屋危機期間，倖存者往往要與其他有需要的人一起爭奪有限的住屋選擇，但他們在獲得這些服務方面亦面臨著額外的障礙。





為了了解對現代奴隸制倖存者的影響，研究調查澳洲各地支援倖存者的 107 名住屋供應者和 19 名社工。我們還與其中的一部分參與者進行了訪談。





我們發現，現代奴隸制的倖存者在獲得臨時住所和長期居所方面面臨多重障礙。最重大的挑戰與他們缺乏可靠的收入、無保障的移民身份以及創傷對他們產生持續影響。





例如，調查當中所有住屋供應者中有四分之一會限制臨時移民獲得其服務。澳洲許多司法管轄區的公共房屋通常也只提供給澳洲公民或永久居民。因此，持有臨時簽證的移民奴隸制倖存者根本無法獲得這些住房選擇。





倖存者的簽證也可能限制他們在澳洲工作或獲得收入。這也意味著他們無法獲得住宿，因為許多屋主要求住戶有持續的收入。





正如一位住屋供應者所解釋的那樣，他們的住戶需要擁有工作權利，以便他們可以過渡到自己的房產。





另一位住屋供應者告訴我們，「重要的不是他們的簽證狀況，而是臨時簽證持有者往往沒有穩定的收入。」



澳洲政府已承諾在《支持被販運人士計劃》中增加2,340萬澳元的資金，為倖存者的需求提供支援，該資金將持續四年。 Source: AAP / Mick Tsikas

倖存者服務的合適性

即使現代奴隸制倖存者能夠獲得住宿，考慮到他們所經歷的複雜創傷，他們現有的選擇可能並不合適。





許多主流服務由於其規則和要求而不適合倖存者。例如，服務提供者通常會實施宵禁，以確保所有居民的安全或舒適。這些規則限制了個人的行動自由，這可能會給經歷過類似限制的剝削經歷的倖存者帶來再次創傷。





對於男性倖存者或那些想與家人住在一起的人來說，尋找合適的居所變得更有挑戰性。幾乎一半的住宿提供者不接受女性申請人的伴侶、兒童或其他家庭成員。近三分之一的人面對這種情況。



研究還發現，最適合現代奴隸制倖存者的住屋類型是需要專門為他們設計。





然而，在澳洲僅找到兩個這樣的服務案例，分別為救世軍在雪梨的販運和奴隸制庇護所和墨爾本燈塔基金會的年輕婦女自由計劃。





不穩定的居所可能會對倖存者產生嚴重影響，這使他們面臨無家可歸和進一步剝削的風險。正如一位供應者向我們解釋的那樣，缺乏合適的住所可能會使倖存者面臨留下或返回遭受暴力者虐待的高風險。





它還可能會阻礙倖存者的康復，並對他們的整體健康產生負面影響。



示威者在坎培拉議會大廈外倡議提供更多公屋和可負擔住屋。 Source: AAP / Mick Tsikas

改善第一步

在澳洲的聯邦制度中，反奴隸制政策是聯邦政府的責任，而住屋政策是州和領地的責任。消除這些障礙需要政策領域和各級政府之間的有效合作。





允許社區組織將倖存者轉介至聯邦政府的反人口販運計劃，是改善他們獲得住宿和其他重要支援的第一步。





我們還需要改變人口販運簽證的結構，以確保所有移民奴隸倖存者都能獲得具有工作權和收入的簽證。





州和領地的住屋政策也需要允許持有臨時簽證的倖存者獲得公屋。政府亦迫切地需要為每個首府城市的倖存者特定住宿服務提供資金。





如果沒有這些改變，現代奴隸制的倖存者仍然容易受到進一步的剝削，奴隸制將在澳洲繼續增長。





雷比(Kyla Raby)是南澳大學的博士生。她為澳洲紅十字會工作，該機構獲得社會服務部的資助來開展本文討論的研究。



