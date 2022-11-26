【又有份】澳洲700多萬Whatsapp 用戶資料可能外洩！

報道亦指有黑客近日在著名黑客論壇，兜售超過4.87億個來自 84 個國家的WhatsApp用戶資料。





據該報道稱，一名人士在11 月 16 日在知名黑客社區論壇上發布了一則廣告，聲稱他們正在出售一個2022 年包含 4.87 億 WhatsApp 用戶手機號碼的數據庫資料。





該則報道又指，澳洲有超過730萬用戶的資料外洩，而其中受影響最大的地方是來自埃及，有約4500 萬個號碼外洩。





其次是來自意大利的用戶，有約3500 萬個、之後是美國用戶，外洩資料達3200 萬個用戶；而有2900 萬個號碼是來自沙特阿拉伯、法國則有2000 萬個用戶和2000 萬土耳其的用戶。





至於香港和中國亦分別有超過290萬和超過67萬 WhatsApp 用戶資料外洩，台灣則有超過73萬用戶。





CyberNews獲黑客賣家提供近2000個來自英美地區的用戶資料作樣本，聲稱全部是活躍用戶，但未透露如何取得資料。





報道亦引述研究人員證實樣本的號碼都是WhatsApp用戶，相信資料外洩情況屬實，不過暫時未知除了電話號碼外，還涉及什麼其他個人資料。





Cybernews 經已與WhatsApp 的母公司 Meta聯絡 ，但Meta暫時未有就事件作出回應。WhatsApp母公司。



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